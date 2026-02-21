КМГ: Потребителските разходи в Китай отчитат стабилен ръст по време на Пролетния фестивал

Китайските потребители посрещнаха Пролетния фестивал с осезаем ръст на разходите, давайки силен старт на потреблението още в началото на годината. По данни на Министерство на търговията на Китай през първите четири дни среднодневните продажби в големите търговски и ресторантьорски обекти са нараснали с 8,6% на годишна база. Посещаемостта и оборотът на 78 ключови търговски улици са се увеличили съответно с 4,5% и 4,8%.

Китайската нова година започна на 17 февруари и почивните дни по повод празника тази година са девет. Освен традиционните покупки, се откроява и силно търсене на умни устройства – продажбите на преносима електроника са скочили с 19,7%, като умните очила са се увеличили повече от два пъти.

Разходите за услуги също нарастват. В вътрешният туризъм отбелязва ръст от 4,5%, а резервациите за коли под наем скачат с 26%. В провинция Хайнан безмитните продажби достигат 970 млн. юана, с 15,8% повече спрямо година по-рано.

Националната програма за подмяна на стари потребителски стоки също стимулира търсенето. До 18 февруари близо 28,44 млн. души са получили субсидии, генерирайки продажби за над 196 млрд. юана. Автомобилният сектор заема значителен дял с продажби за над 100 млрд. юана.