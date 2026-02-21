Готвят ли се удари срещу Иран? САЩ са разположили над 60 изтребители и дронове в база в Йордания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

САЩ разположиха над 60 изтребители и дронове във военна база в Йордания, съобщава New York Times.

По информация на изданието това е приблизително три пъти повече от обичайния брой самолети, които се намират там

Военните самолета са разположени в авиобаза „Мувафак Салти" в Йордания, съобщава New York Times, позовавайки се на сателитни изображения и данни за полети.

Посочва се още, че машините могат да бъдат разположени в хангарите. От неделя насам на обекта са кацнали най-малко 68 транспортни самолета. Сред разположената техника има изтребители пето поколение F-35, както и дронове и хеликоптери.

Според The New York Times засиленото военно присъствие може да е знак, че САЩ разглеждат базата като „ключов център за военно планиране при евентуални удари срещу Иран", съобщава NOVA.

По-рано заместник министър-председателят и външен министър на Йордания Айман Сафади заяви, че страната му няма да се превърне в плацдарм за военни действия срещу Иран.

Източници от Йордания са заявили, че се надяват преговорите да предотвратят военни действия в региона. По думите им американските самолети са разположени в базата в рамките на отбранително споразумение между двете държави.

Доналд Тръмп намекна за възможността от удар срещу Иран в следващите дни. В петък той заяви пред репортери, че обмисля военни действия с цел да окаже натиск върху иранските власти да преговарят по условията на ядрената програма на страната.

Източници от Белия дом по-рано разкриха пред, че САЩ са готови да нанесат удар по Иран още този уикенд. По време на първото заседание на т.нар. Съвет за мир Тръмп заяви, че САЩ „може би" ще постигнат споразумение с Иран. Той постави и краен срок от 10 до 15 дни.