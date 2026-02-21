Руският президент Владимир Путин се появи отново публично на 18 февруари, след като в продължение на 13 дни не беше виждан на живо, пишат медиите в Москва. Той проведе правителствено заседание и оглави среща на надзорния съвет на Агенцията за стратегически инициативи чрез видеовръзка, съобщава бТВ.

13 дни в сянка: Путин изчезна от публичния живот, появи се – но заваляха спекулации

Кремъл мълчи за паузата в графика на руския президент

Снимка: Reuters

11:12 ч. 21.02.2026 г.

Руският президент Владимир Путин се появи отново публично на 18 февруари, след като в продължение на 13 дни не беше виждан на живо, пишат медиите в Москва. Той проведе правителствено заседание и оглави среща на надзорния съвет на Агенцията за стратегически инициативи чрез видеовръзка.

На следващия ден се срещна лично в Кремъл с временния лидер на Мадагаскар Майкъл Рандрианирина. Завръщането му обаче не спря вълната от спекулации за здравословното му състояние и за евентуално използване на предварително записани кадри от Кремъл, за да се прикрие липсата му от публичния график.

Последната публична поява на Путин преди това беше на 5 февруари, когато говори на откриването на Годината на единството на народите на Русия. Според официалната страница на Кремъл между тази дата и 18 февруари не са били обявени събития с негово участие.

Въпреки това през този период руските държавни медии продължиха да излъчват кадри с Путин на срещи с чиновници. Независими разследващи обаче твърдят, че тези записи вероятно са заснети значително по-рано.

Разследващи журналисти към Радио Свобода съобщават, че поне седем срещи, излъчени след 9 февруари, са били на запис и пуснати, за да създадат впечатление, че президентът работи нормално.

Сред посочените доказателства е растение в кабинета на Путин - аглаонема, чийто лист е пожълтявал в записи от края на януари и началото на февруари, но в по-късно излъчени кадри изглежда напълно здраво. „Растенията не могат да се връщат назад във времето", отбелязват разследващите