ИТН подава сигнал до прокуратурата заради "Петроха...

Китайски изкуствен интелект ще подпомага изследването на Вселената

КМГ

2392
Моделът ASTERIS комбинира изчислителна оптика и алгоритми за самообучение. Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайски учени създадоха модел с изкуствен интелект, който отваря нови възможности за изследване на най-далечните и слаби обекти в Космоса. Разработката е на екип от университета „Цинхуа", а резултатите са публикувани в престижното списание Science, съобщава КМГ.

Моделът ASTERIS комбинира изчислителна оптика и алгоритми за самообучение, за да отдели слабите сигнали от космическия фонов шум и топлинното излъчване на телескопите. При тестове с данни от космическия телескоп „Джеймс Уеб" технологията разширява спектралния обхват до средния инфрачервен диапазон и увеличава дълбочината на наблюдение с една звездна величина. Това означава засичане на обекти 2,5 пъти по-слаби от досегашния праг.

С помощта на новия модел изследователите са идентифицирали над 160 възможни галактики от периода на „космическа зора" – едва 200 до 500 милиона години след Големия взрив, което утроява броя на подобни открития. Очаква се технологията да бъде внедрена в следващото поколение телескопи и да подпомогне изследванията на тъмната енергия, тъмната материя и произхода на Вселената.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

