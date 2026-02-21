Трима са загинали при инцидент с лодка до остров Крит

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко трима души загинаха при инцидент с лодка близо до гръцкия остров Крит в Средиземно море, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Смята се, че жертвите са мигранти, които са се опитвали да достигнат до Крит, и следователно Европейския съюз, като са тръгнали от Либия.

Според информация на гръцката държавна телевизия ЕРТ, излъчена в събота, мовече от 20 души са били спасени.

По сведения на новинарския портал от остров Крит ekriti.gr десетки други се издирват. Гръцко радио предаде, че в издирвателната участия участват няколко кораба.

Инцидентът е станал на близо 15 морски мили (около 28 километра) южно от Кали Лименес, в южната част на известния туристически остров, съобщиха местни медии, като цитираха източници от гръцката брегова охрана.

Гръцката метеорологична служба съобщи за силни южни ветрове в региона, които затрудняват спасителните действия.

Банди от трафиканти на хора често прекарват мигранти от Либия и Турция към Крит или другите гръцки острови в Източното Средиземноморие, отбелязва ДПА.

Според Върховния комисариат на ООН за бежанците (UNCHR) през 2025 г. близо 42 хиляди мигранти са достигнали до гръцките острови по море. Миналата година организацията е регистрирала 107 смъртни случая в Източното Средиземноморие.

Служители на гръцката брегова охрана обаче смятат, че броят им е прого по-голям, тъй като много случаи остават нерегистрирани.

Преди близо две седмици 15 мигранти изгубиха живота си при друг инцидент близо до гръцкия остров Хиос, припомня агенцията.