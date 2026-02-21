ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лора и Милена в битка с най-добрите за финал на ол...

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22334216 www.24chasa.bg

Чуждестранни лидери и ръководители на международни организации отправиха поздравления за Годината на Коня

КМГ

692
Годината на Коня започна. Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

През последните дни множество държавни лидери и ръководители на международни организации изпратиха телеграми или писма до генералния секретар на ЦК на ККП и председател на Китай Си Дзинпин.

Германският канцлер Фридрих Мерц публикува поздравление в социалните мрежи. Той отправи най-добри пожелания за щастлив Пролетен фестивал и изрази надежда Годината на Коня да донесе нова енергия и импулс в развитието на китайско-германските отношения.

Пакистанският президент Асиф Али Зардари пожела на Китай мир и спокойствие, развитие и просперитет. Той отбеляза, че тази година се навършват 75 години от установяването на дипломатически отношения между двете държави. По думите му под ръководството на Си Дзинпин Пакистан и Китай ще открият нова страница в близкото си сътрудничество.

Президентът на Беларус Александър Лукашенко също отправи пожелания за мир и развитие. Той подчерта значението на изминалата година за изграждането на всеобхватно стратегическо партньорство между двете страни и изрази увереност, че през настоящата година ще бъде придадена нова динамика на двустранните отношения и местния обмен.

Президентката на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри заяви, че изключителните постижения на китайските спортисти на Зимните олимпийски игри в Италия са донесли гордост и радост на китайския народ у дома и в чужбина, превръщайки празника в още по-значим повод. Тя изрази увереност, че тясното сътрудничество ще продължи да се задълбочава и занапред.

Годината на Коня започна. Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото