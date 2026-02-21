Журналисти са идентифицирали имената на 186 102 убити руснаци в Украйна

Журналисти са идентифицирали имената на 186 102 руски военнослужещи, загинали от началото на войната с Украйна, пише рускоезичната версия на Би Би Си, цитирана от БТА.

Данните са част от съвместно разследване на руската редакция на Би Би Си, независимото издание "Медиазона" и екип от доброволци.

Само за последния месец броят на потвърдените поименно загинали се е увеличил с близо 20 хиляди души. Авторите на разследването обаче подчертават, че това нарастване не е пряко свързано с текущата обстановка на фронта, а по-скоро с допълнително обработени и проверени данни.

Проучването показва още, че делът на доброволците сред загиналите продължава да расте и към момента те съставляват 33% от всички потвърдени жертви. Повече от половината от идентифицираните доброволци са загинали през последната година и половина.

Методологията на изследването се базира на анализ на публично достъпна информация - некролози, публикации в социалните мрежи и съобщения за изчезнали хора. Според авторите реалният брой на жертвите вероятно е значително по-висок.

По данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, цитирани от Укринформ, около 1 258 890 руски военнослужещи са загинали за периода от 24 февруари 2022 г. до 21 февруари 2026 година.