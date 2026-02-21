Япония се готви за сътресения в търговията със САЩ

Япония се подготвя за възможни сътресения в износа към САЩ, след като Върховният съд на САЩ блокира така наречените „реципрочни мита", въведени от президента Доналд Тръмп, а впоследствие той обяви нова 10-процентна „глобална ставка", предаде Киодо, цитирана от БТА.

Съдът постанови, че Тръмп е превишил президентските си правомощия, използвайки закон за извънредни ситуации, за да наложи глобални мита, засягащи почти всички търговски партньори на САЩ. В отговор президентът подписа заповед за въвеждане на нова универсална тарифа от 10 на сто.

От японското правителство посочиха, че намаляването на митата до 10 на сто „не е непременно негативно", но може да окаже съществено влияние върху износа. Токио възнамерява да продължи преговорите с Вашингтон, за да предотврати допълнително увеличаване на митата.

Като част от по-рано изготвен план Япония се ангажира да инвестира 550 млрд. долара в САЩ в замяна на облекчения върху митата за японски автомобили и други стоки. В рамките на първоначалния инвестиционен пакет се предвижда финансиране на производство на синтетични диаманти, електроенергия от природен газ и изграждане на терминал за износ на суров петрол.

По думите на японски правителствен представител отказ от поетите ангажименти може да доведе до ново повишаване на митата срещу Япония.