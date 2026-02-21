ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лора и Милена в битка с най-добрите за финал на ол...

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22334436 www.24chasa.bg

Япония се готви за сътресения в търговията със САЩ

1156

Япония се подготвя за възможни сътресения в износа към САЩ, след като Върховният съд на САЩ блокира така наречените „реципрочни мита", въведени от президента Доналд Тръмп, а впоследствие той обяви нова 10-процентна „глобална ставка", предаде Киодо, цитирана от БТА.

Съдът постанови, че Тръмп е превишил президентските си правомощия, използвайки закон за извънредни ситуации, за да наложи глобални мита, засягащи почти всички търговски партньори на САЩ. В отговор президентът подписа заповед за въвеждане на нова универсална тарифа от 10 на сто.

От японското правителство посочиха, че намаляването на митата до 10 на сто „не е непременно негативно", но може да окаже съществено влияние върху износа. Токио възнамерява да продължи преговорите с Вашингтон, за да предотврати допълнително увеличаване на митата.

Като част от по-рано изготвен план Япония се ангажира да инвестира 550 млрд. долара в САЩ в замяна на облекчения върху митата за японски автомобили и други стоки. В рамките на първоначалния инвестиционен пакет се предвижда финансиране на производство на синтетични диаманти, електроенергия от природен газ и изграждане на терминал за износ на суров петрол.

По думите на японски правителствен представител отказ от поетите ангажименти може да доведе до ново повишаване на митата срещу Япония.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото