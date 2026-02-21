Камбанарията на Джото във Флоренция ще бъде изцяло реставрирана за първи път в историята си

За първи път прочутата камбанария на Джото към катедралата във Флоренция ще бъде напълно реставрирана. Амбициозният проект започва на 9 март и се очаква да продължи поне четири години, но въпреки мащабните дейности паметникът ще остане отворен за посетители и частично видим през целия период на ремонта.

Строителната площадка е проектирана така, че реставрацията да се извършва поетапно -от върха надолу. След приключване на работата по даден участък скелето ще бъде сваляно постепенно, така че обновените части да стават видими веднага. Покрита ще остава единствено зоната, по която се работи в конкретния момент. Туристите ще могат да продължат да изкачват 414-те стъпала до панорамната тераса на върха на почти 85-метровата кула.

Изграждането на скелето ще започне през март и ще продължи до края на юли. В първите месеци основата на строителната зона ще бъде по-широка, след което постепенно ще се стеснява. Носещата конструкция ще бъде разположена откъм страната на катедралата, тъй като предстоят и дейности по покрива на храма.

Същинската реставрация има за цел да обезопаси външната облицовка на монумента от XIV век, изградена от бял мрамор, зелен мрамор от Прато (серпентин) и червен мрамор от Чинтоя. Специалистите са установили, че част от мраморните плочи са силно увредени и на места вече не прилягат стабилно към основната конструкция. Необходима е намеса и по конзолите, които поддържат терасата, както и по участъци от мазилката, потъмнели заради проникване на вода. Ще бъдат укрепени и колонките на отворените лоджии с бифори и трифори. Камбанарията на Джото. СНИМКА: Виолина Христова

През XX век са извършвани отделни реставрационни дейности, но те са засягали само конкретни елементи -скулптури, скулптурни групи или камбаните. Дългогодишният мониторинг на състоянието на кулата обаче е показал, че сега е необходима цялостна намеса. Концепцията за „лек" строителен обект, който да не закрива изцяло паметника за години напред, е избрана и за да се избегне визуално въздействие като това от двете кули-кранове при модернизацията на галерията „Уфици", демонтирани едва след повече от две десетилетия.

Реставрацията се финансира от „Опера ди Санта Мария дел Фиоре", историческата институция, която управлява комплекса на флорентинската катедрала, и ще струва около 7 млн. евро. Паралелно с това се реализират и други проекти в комплекса, включително обновяване на бившия „Коледжо Еуджениано" и разширяване на музея към катедралата. Общата инвестиция възлиза на 60 млн. евро.

Камбанарията, част от комплекса на Флорентинската катедрала, е сред най-значимите образци на италианската готика и привлича стотици хиляди посетители годишно. Проектирането й е поверено през 1334 г. на големия художник Джото ди Бондоне, който работи по нея до смъртта си. Строежът е завършен през 1359 г. от неговите последователи, превръщайки кулата в един от най-разпознаваемите символи на Ренесансова Италия.