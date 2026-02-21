"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима скиори са загинали при падането на лавини в австрийските Алпи.

Две от жертвите били открити в курорта Санкт Антон ам Арлберг. Други трима са пострадали при инцидента. Германски скиор е загинал при подобен случай в Тирол.

Мъжът се спускал извън пистата заедно с 16-годишния си син, който оцелял, но е със сериозни наранявания, съобщава NOVA. През последните дни в някои части на Тирол падна повече от 40 сантиметра пресен сняг.

Властите предупредиха, че продължава да има опасност от образуване на лавини. Само в сряда бяха регистрирани повече от 30 лавини в Тирол. Трима души загинаха тогава там и в съседната провинция Форарлберг.