Трима скиори са загинали при падането на лавини в австрийските Алпи

Лавина Снимка: Pixabay

Трима скиори са загинали при падането на лавини в австрийските Алпи.

Две от жертвите били открити в курорта Санкт Антон ам Арлберг. Други трима са пострадали при инцидента. Германски скиор е загинал при подобен случай в Тирол.

Мъжът се спускал извън пистата заедно с 16-годишния си син, който оцелял, но е със сериозни наранявания, съобщава NOVA. През последните дни в някои части на Тирол падна повече от 40 сантиметра пресен сняг.

Властите предупредиха, че продължава да има опасност от образуване на лавини. Само в сряда бяха регистрирани повече от 30 лавини в Тирол. Трима души загинаха тогава там и в съседната провинция Форарлберг.

Лавина Снимка: Pixabay

