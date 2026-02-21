18 арестувани на антиправителствен митинг в Тирана

По данни на полицията общо 18 души, включително трима непълнолетни, са били арестувани заради прояви на насилие на антиправителствен протест, организиран от албанската опозиция в Тирана снощи, съобщи Евронюз Албания, цитирана от БТА. Срещу 28 други лица, сред които депутат от основната опозиционна Демократическа партия на Албания (ДП/PD), която организира протеста, е образувано наказателно производство.

Според полицията задържаните и разследваните протестиращи са се противопоставили на служителите на реда, както и са хвърляли твърди предмети по тях и по институционални сгради.

На кадри от централния булевард в Тирана „Дъшморът е Комбит", публикувани от албанските медии, се виждаха хиляди хора, както и нападения с коктейли „Молотов" и пиротехнически средства срещу сградата на албанския Министерски съвет, която също се намира на булеварда.

Полицията е иззела 25 неизбухнали коктейла „Молотов", 27 мобилни телефона и други незаконни предмети.

Това беше четвъртият голям протест, организиран от Демократическата партия на Албания (ДП/PD) на Сали Бериша с искане за оставка на правителството на албанския премиер и лидер на управляващата Социалистическа партия на Албания (СП/PS) Еди Рама. Опозиционната партия и нейните съюзници настояват също за сформиране на преходен (технически) кабинет и провеждане на свободни избори. Последният „национален протест", както го нарича Бериша, се проведе на 10 февруари.

Протестите дойдоха след твърдения на опозицията за манипулиране на гласовете на парламентарния вот в Албания миналата година и ескалация на напрежението след обвиненията в корупция, отправени срещу албанската вицепремиерка и министър на инфраструктурата и енергетиката Белинда Балуку.

През октомври м.г. срещу Балуку бяха повдигнати обвинения за нарушаване на равнопоставеността на участниците в търг или обществена поръчка, а в края на ноември съд в Албания постанови отстраняването ѝ от длъжност и ѝ наложи забрана за напускане на страната. Тя обжалва двете съдебни решения, но по-рано този месец Конституционният съд на Албания потвърди временното ѝ отстраняване от длъжност.

Представители на правителството осъдиха насилието на вчерашния протест в Тирана.

Албанският вътрешен министър Албана Кочиу сподели снимки в социалните мрежи, на които се вижда как лица с черни маски и качулки хвърлят коктейли „Молотов" близо до джамия в центъра на Тирана, докато в нея има молещи се, информира албанският информационен портал „Шчиптаря". Според нея Тирана е била разделена на две реалности, които нямат нищо общо – молитвата за мир, от една страна, и насърчаването на насилие, от друга.

По-късно в друга публикация социалните мрежи тя написа: „това не е протест срещу правителството. Това е протест срещу Албания, която работи, срещу стабилността, срещу сигурността на всяко семейство и срещу образа на страна, която днес е уважавана на всяка маса с международно участие".