Унгария блокира заема на ЕС от 90 млрд. евро за Украйна

Унгария блокира заема на ЕС от 90 млрд. евро в помощ за Украйна.

Постоянните представители на страните членки отложиха одобряването на заема, като причина са резерви, проявени от една страна членка, съобщиха от кипърското ротационно председателство, информира БНР. Оттам не уточниха за коя държава става дума, но най-вероятно това е Унгария.

Вчера унгарският министър на външните работи Петер Сиярто съобщи, че Будапеща ще блокира предоставянето на заема, докато не бъде възстановен транзитът на петрол по тръбопровода "Дружба". Той обвини Украйна, че изнудва страната му, като спира транзита на по тръбите "в координация с Брюксел и унгарската опозиция, за да се създаде прекъсване на доставките в Унгария и цените на горивата да скочат преди изборите".

Според него по този начин Киев нарушавал Споразумението за асоцииране "ЕС-Украйна". Украйна твърди, че причина за спирането на транзита от 27 януари досега е атака с руски дронове срещу петролопровода.

Посланиците засега не са постигнали споразумение и по 20-ия пакет санкции срещу Русия. Не е изключено те да заседават извънредно днес или утре, ако не и двата дни. Целта е пакетът да бъде приет до 24 февруари, когато се навършват 4 години от руското нахлуване в Украйна.