Китайският внос допринася за по-рязък спад на инфлацията в ЕС

Рисковете пред инфлацията в еврозоната са „значителни" и в двете посоки, заяви членът на Управителния съвет на Европейска централна банка Фабио Панета, като подчерта, че ефектът от по-евтиния китайски внос върху цените изисква особено внимание.

Панета, който е и управител на „Банка д'Италия" (италианската централна банка, б.ред.), направи изявлението по време на финансовата конференция „Асиом-Форекс" (Assiom-Forex), цитиран от Ройтерс. Той посочи, че след по-рязкото от очакваното забавяне на инфлацията в началото на 2026 г. новите икономически прогнози на ЕЦБ през март ще дадат допълнителни насоки за паричната политика през следващите месеци,предаде БТА.

„Рисковете за инфлацията както в положителна, така и в отрицателна посока са значителни", заяви Панета, като подчерта необходимостта паричната политика да остане гъвкава и основана на цялостна оценка на данните в средносрочен хоризонт.

Инфлацията в еврозоната се понижи до 1,7 на сто през януари – 16-месечно дъно и под целта на ЕЦБ от 2 на сто. Според Панета това не променя съществено средносрочната оценка, но изисква внимателно наблюдение на определени фактори, сред които тенденцията при вноса от Китай.

По думите му китайският внос в еврозоната е нараснал с 27 на сто в обемно изражение от началото на 2024 г., докато цените му са спаднали с 8 на сто. Това оказва натиск върху цените на стоките, изложени на китайска конкуренция. „Дефлационният ефект засега остава ограничен, но вече е видим и може да стане по-изразен през следващите месеци", каза той.

Сред допълнителните рискове за понижаване на инфлацията Панета открои възможно по-нататъшно поскъпване на еврото и потенциална корекция на финансовите пазари, ако корпоративните акции и облигации не отразяват адекватно икономическите рискове.

От друга страна, енергийните пазари остават изложени на геополитически напрежения, което може да доведе до повишаване на цените на суровините или до допълнителна фрагментация на глобалните вериги за доставки, с потенциален инфлационен ефект, допълни Панета.