ХСС на канцлера Фридрих Мерц изключи всякакво сътрудничество с „Алтернатива за Германия“ и с „Левите“

2064
Йенс Шпан Снимка: simple.wikipedia.org

Лидерът на парламентарна група на консервативния блок Християндемократически съюз и Християнсоциален съюз (ХДС/ХСС) в Германия, Йенс Шпан, днес категорично изключи възможността за каквото и да било сътрудничество както с крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ), така и с партията „Левите“, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В речта си на националната конференция на ХДС в Щутгарт Шпан обвини „Левите“, че сред нейните видни членове има такива, които „мразят евреите“, както и че партията продължава да включва социализма в програмата си.

Той също така остро разкритикува крайнодясната АзГ за близостта ѝ с Русия и че практикува клиентелизъм. „Те напълно са загубили пътя си“, заяви той.

Шпан отправи лични нападки срещу лидера на парламентарната група на „Левите“ Хайди Райхинек, сравнявайки я с бившия лидер на комунистическа Източна Германия Ерих Хонекер. „В крайна сметка с другарката Райхинек няма да е по-добре, отколкото беше с другаря Хонекер“, каза той.

Позовавайки се на неотдавнашен скандал, в който депутати от АзГ бяха наели членове на семействата си като асистенти, Шпан заяви: „Това е клиентелизъм, предателство към родината, предателство към данъкоплатците“.

На партийната си конференция през 2018 г. ХДС също изключи коалиции и „подобни форми на сътрудничество“ с „Левите“ и с АзГ. Двудневната конференция се провежда в началото на натоварена избирателна година за ХДС, като през март и септември предстоят пет броя избори за местни парламенти на провинциите.

Вчера партията се обедини зад канцлера Фридрих Мерц, преизбирайки го за председател на партията с голямо мнозинство от 91,17% - вторият му най-добър резултат.  

Текущите проучвания на общественото мнение показват, че АзГ изпреварва консерваторите в две източни германски провинции.

