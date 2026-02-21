86 държави призоваха за „сигурен, надежден и стабилен“ изкуствен интелект

Общо 86 държави призоваха за развитието на „сигурен, надежден и стабилен“ изкуствен интелект в съвместна декларация, публикувана след петдневния форум „Среща на върха за въздействието на изкуствения интелект в Индия“ (India AI Impact Summit). В документа обаче не се предвиждат конкретни регулаторни мерки, а се акцентира върху доброволни и необвързващи инициативи, предава Франс прес, цитирана от БТА.

В декларацията се посочва, че ползите от изкуствения интелект трябва да бъдат в интерес на цялото човечество. За максимизиране на „социалните и икономическите ползи“ и за изграждане на доверие в технологията е необходимо развитието на сигурни и устойчиви системи, пише още в документа.

По време на форума, в който участваха десетки хиляди представители на правителства, бизнес и академични среди, САЩ отново се обявиха против глобално обвързващо регулиране на ИИ. Въпреки това в декларацията, подписана и от американската страна, се подчертава значението на разпознаването на „възможните аспекти на сигурността“ на технологията.

Генералният секретар на Организация на обединените нации Антонио Гутериш обяви по време на срещата създаването на международен експертен Съвет по изкуствен интелект с 40 членове.