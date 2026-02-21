Сараево блокирано от протест заради дерайлирал трамвай, убил младеж и ранил тежко момиче

Голям протест се проведе за пореден ден днес в центъра на Сараево след трамвайната катастрофа на 12 февруари, при която загина 23-годишният студент Ердоан Моранкич, а 17-годишна ученичка бе тежко ранена, съобщава „Сараево таймс“, цитирано от БТА.

Катастрофата стана, когато трамвай, произведен преди повече от 40 години в Чехословакия, влезе в завой с висока скорост, дерайлира и се разби в трамвайна спирка.

Днешният протест започна пред сградата на Националния музей на Босна и Херцеговина, близо до мястото, на което стана инцидентът, а присъстващите на него заявиха, че борбата за безопасността на гражданите и за това институциите да поемат отговорност няма да спре.

Протестиращите отправиха четири основни искания: пълна прозрачност на разследването, изтегляне на технически неизправни превозни средства, определяне на системна отговорност и изграждане на безопасна и качествена транспортна система, припомня босненската национална телевизия БХРТ.

Преди дни министърът на транспорта на кантон Сараево Аднан Щета обяви, че всички стари чешки трамваи са спрени от движение и няма да бъдат пуснати преди щателни технически проверки с публично достъпни резултати. В края на миналата седмица оставки подадоха премиерът на кантон Сараево Нихад Ук и директорът на транспортната компания ГРАС (GRAS) Сенад Муягич, припомня още телевизията.