Шефът на ЕНП призова Мерц да поеме по-голяма ангажираност към европейската отбрана

Председателят на консервативната Европейска народна партия (ЕНП) в Европейския парламент Манфред Вебер призова германския канцлер Фридрих Мерц да поеме твърд ангажимент за съвместни европейски усилия в областта на отбраната в рамките на Европейския съюз, предаде ДПА, цитирана от БТА.

ЕНП е обединение на центристко-десни партии в Европейския парламент, включително Християндемократическия съюз (ХДС) на Мерц в Германия.

В речта си на националната партийна конференция на ХДС в Щутгарт днес Вебер заяви: „Винаги сме били силни, когато става въпрос за историческо лидерство. Сега това историческо лидерство е необходимо и по отношение на отбраната“.

Предвид неясната политика на американския президент Доналд Тръмп по отношение на НАТО, Мерц заяви на конференцията по сигурността в Мюнхен миналата седмица, че Европа трябва да създаде „силен, самоподдържащ се европейски стълб“ в рамките на отбранителния алианс от гледна точка на собствените си интереси.

Вебер заяви, че ако Европейският съюз наистина постигне целта да изразходва 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана, европейците, ще изразходват 6,4 трилиона евро за отбрана в рамките на 10 години, което ще доведе ЕС до нивата на САЩ по отношение на разходите за отбрана на континента.

Европа следва да замени националното военно планиране с координиран подход, базиран на съвместни способности, заяви Вебер.

Той критикува нивото на сътрудничество между европейските отбранителни компании и националните самостоятелни усилия в областта на обществените поръчки, както и липсата на общи правила за износ на оръжие. „Фактът, че всяка страна прави това за себе си, пречи на създаването на единен европейски пазар на отбраната, който ни е толкова спешно необходим“, предупреди Вебер.