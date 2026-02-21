Владимир Чуков: Решението за удар срещу Иран ще зависи от изборите в САЩ

Проф. Владимир Чуков очерта ключовите фактори, които ще определят дали и кога Съединените щати биха предприели военен удар срещу Иран.

Според арабиста времевият хоризонт е пряко обвързан с вътрешнополитическата динамика във Вашингтон. „След шест месеца американските избиратели ще се явят пред урните за междинни избори. Те оказват изключително силно влияние върху решенията, които ще вземе Доналд Тръмп", посочи Чуков. По думите му американският лидер трябва да убеди републиканците защо евентуално би нанесъл удар срещу Иран и да аргументира подобна стъпка пред собствения си електорат.

Проф. Чуков коментира и последния кръг от преговори в Женева, които според него са завършили по-скоро негативно. „От иранска страна стана ясно, че Тръмп е заявил съгласие за т.нар. „символично обогатяване" , а не за пълно зануляване на ядрената програма", обясни експертът. По думите му това не води автоматично до споразумение. „В момента се търси онази формула, през която може да се промуши някакво решение", допълни Чуков.

Той подчерта, че е необходим поне още един кръг от преговори, за да се изчистят спорните въпроси. Основното изискване на международната общност остава гаранцията, че иранската ядрена програма е мирна и няма да се трансформира във военна.

Според проф. Чуков обаче има още един пункт, който хвърля сериозна сянка върху възможността за сделка – ракетната програма на Техеран. Дори да бъде постигнат компромис по ядреното досие, именно ракетният капацитет остава чувствителна тема за САЩ.

Арабистът смята, че ако се стигне до военна операция, тя по-скоро би била ограничена. „Тръмп не е заинтересован да води дълга война, защото се досеща как това ще се отрази на избирателите", посочи той пред NOVA NEWS.

Според него е възможен удар, който да накара иранците „много сериозно да се замислят" дали да не приемат условия, които евентуално биха отхвърлили на следваща среща. Другата алтернатива – сваляне на режима – би означавала продължителна и тежка конфронтация, при която Израел няма как да остане страничен наблюдател.