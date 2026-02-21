ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мерц очаква по-ниско митническо бреме за Германия след решението на Върховния съд на САЩ

Фридрих Мерц Снимка: Снимка: Екс/ @_FriedrichMerz

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че очаква намаляване на митническото бреме върху германската икономика след решението на Върховния съд на САЩ, с което бе отменена значителна част от търговските мита, въведени от президента Доналд Тръмп.

В цитирано от Ройтерс интервю за А Ер Де Мерц посочи, че преди германските компании да могат да поискат възстановяване на милиарди долари, ще бъдат необходими преговори с Вашингтон. Това съобщи БТА.

По думите му страните от Европейския съюз ще координират действията си преди предстоящото му посещение в САЩ.

„Ще имаме много ясна европейска позиция по този въпрос, защото митническата политика е въпрос на Европейския съюз, а не на отделните държави членки, и аз ще отида във Вашингтон с координирана европейска позиция“, заяви Мерц.

Фридрих Мерц

