Забрана на социалните мрежи за деца под 14 г. поиска съюзът на Мерц

2024
ТикТок СНИМКА: Pixabay

Консервативната партия Християндемократически съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц в Германия призова за въвеждане на минимална възраст от 14 години за използване на социални медийни платформи като „ТикТок” и „Инстаграм”, предаде ДПА, цитирана от БТА.

На националната партийна конференция в Щутгарт днес беше прието предложение, с което призовават германското правителство да „въведе минимална възраст от 14 години за използване на социални мрежи“. Предложението призовава също така да се признае „специалната нужда от защита до 16-годишна възраст в цифровата сфера“.

Подобни предложения са били направени и преди от Германската социалдемократическа партия (ГСПД), по-малкия коалиционен партньор правителство на Германия.

По-ранен проект призоваваше за минимална възраст от 16 години и включваше допълнителни изисквания.

ХДС призовава за национално и европейско законодателство, което да изисква от платформите да въведат надеждни системи за проверка на възрастта, съответстващи на изискванията за защита на данните. Също подчертаха и необходимостта от по-добро образование по дигитална грамотност в училищата. Учениците трябва да научат как функционират алгоритмите и как да се предпазват от кибертормоз и онлайн манипулации. Родителите и местните общности също трябва да бъдат включени в програмите за осведомяване. Медийната грамотност укрепва „демократичната устойчивост срещу дезинформацията и радикализацията“, се посочва в предложението.

 

