Украйна: Нанесохме удар срещу руски завод за балистични ракети

Генералният щаб на украинската армия заяви, че силите му са нанесли удар срещу завод, произвеждащ балистични ракети в руската република Удмуртия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В завода във Воткинск, намиращ се на около 1400 км източно от Москва, се произвеждат ракетни системи "Искандер" и "Топол-М".

Киев заяви, че са използвани произведени в Украйна крилати ракети "Фламинго", изстреляни от земята. Атаката е причинила пожар в завода.

Най-малко 11 души са ранени при украинския удар, съобщиха по-рано местните власти, цитирани от ДПА. Трима души са били хоспитализирани, заяви регионалният министър на здравеопазването.

Губернаторът на Удмуртия Александър Бречалов обяви, че обект е бил поразен от дронове, като потвърди за щети и пострадали, без да уточнява точната локация или характера на съоръжението.

В столицата Ижевск летищните операции бяха временно преустановени заради въздушна тревога.

Анализатори отбелязват, че поразявайки руския завод, намиращ се на около 1500 км от границата с Украйна, Киев подчертава способността си да нанася удари дълбоко във вътрешността на Русия.