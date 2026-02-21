Срутен път в Албания отряза Тирана на югоизток и през гранични пунктове с Гърция и РСМ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Срутване на път между градовете Елбасан и Либражд в Централна Албания прекъсна връзката на Тирана с Югоизточна Албания и с пунктове по границите с Гърция („Капщица“) и Северна Македония („Кяфасан“/„Чаф тана“), съобщиха албанският информационен портал „Шчиптаря“. Това информира БТА.

Към момента албанските пътни власти са забранили напълно преминаването на превозни средства по отсечката.

По информация на портала пътят се е срутил заради ерозията на река Шкумбин, а пътната ос Елбасан – Либражд е от съществено значение за Албания, тъй като свързва югоизточните градове Корча и Поградец със столицата Тирана.

Албанските пътни власти (ARRSH) информираха, че работят по отстраняването на проблемите, но заявиха, че не е ясно кога пътят ще бъде отворен за движение отново.

Единствената възможност за пътуване между Тирана и Корча в момента е по алтернативния маршрут през градовете Грамш и Малич, отбелязва порталът.