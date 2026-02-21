Хиляда на демонстрация в Париж в подкрепа на Украйна след 4 г. война

Около хиляда души участваха днес в шествие Париж, за да покажат, че подкрепата за Украйна остава непокътната в навечерието на четвъртата годишнина от руската инвазия, установи АФП на мястото на събитието.

„Подкрепяме Украйна срещу Путин, който я убива“, „Замразените руски активи – трябва да бъдат конфискувани, те принадлежат на Украйна“, скандираха демонстрантите, цитирани от БТА.

„В общественото мнение има масова подкрепа за Украйна, която не е отслабнала от първия ден на пълномащабното нахлуване в Украйна“ от руската армия на 24 февруари 2022 г., каза пред АФП евродепутатът Рафаел Глюксман, лидер на движението „Плас Пюблик“. „За сметка на това във френската политическа класа се появява мелодия на отказване. И в крайната левица, и в крайната десница има гласове на капитулацията, които говорят все по-силно“, добави той.

Сред множеството Ирина Кривошея, украинка, която живее във Франция от няколко години, благодари „от все сърце на присъстващите“, че „напомнят, че това, което се случва от четири години, не е нормалност, не е справедливо“. Тя обясни, че поддържа ежедневен контакт с родителите си в Киев, които ѝ разказали как са останали „в продължение на няколко дни“ без отопление, електричество и топла и студена вода след интензивни бомбардировки от руските въоръжени сили.

Президентът на неправителствената организация „Медицинска помощ за Украйна“ Франсоа Грюнвал пък се е завърнал от едномесечна мисия в Украйна, където организацията му е доставила около 40 генератора от началото на годината.

Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г., което предизвика шок по целия свят и отприщи най-кървавия и разрушителен конфликт в Европа от Втората световна война насам.