ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заледени са пътищата в област Добрич

Времето София -3° / -3°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22336539 www.24chasa.bg

Мерц отива при Тръм, Германия и Франция искат единна позиция на ЕС за новите американски мита

2976
Фридрих Мерц Снимка: Снимка: Екс/ @_FriedrichMerz

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че иска да проведе разговори с европейските си съюзници, за да бъде намерен общ отговор на новите американски мита, преди среща с президента Доналд Тръмп във Вашингтон.

„Ще имаме много ясна европейска позиция по този въпрос, защото митническата политика е от компетентността на Европейския съюз, а не на държавите членки поотделно“, каза Мерц в ефира на телевизия А Ер Де, цитиран от БТА.

„Ще бъда във Вашингтон след малко повече от седмица. И ще отида във Вашингтон с обща европейска позиция“, добави той.

Доналд Тръмп подписа вчера указ, който влиза в сила на 24 февруари за срок от 150 дни и налага „глобално“ мито от 10%, което той обяви днес, че повишава на 15%. Редките изключения се отнасят до фармацевтични продукти и до внос, обхванат от споразумението САЩ – Мексико – Канада. Тръмп реагира така на решение на Върховния съд, според което президентът е превишил правомощията си, като е обявил икономическа извънредна ситуация, за да оправдае митата, представени като „реципрочни“.

„За мен има успокоителен елемент в решението, произнесено вчера от Върховния съд: изглежда, че разделението на властите в Съединените щати все още работи – това е добра новина“, каза той.

Франция също иска „единна“ реакция на Европейския съюз, съобщи днес делегираният министър, отговарящ за външната търговия.

„Ще бъде необходим единен подход на Европейския съюз“, заяви Никола Форисие в съобщение, изпратено от министерството на АФП.

 

 

Фридрих Мерц

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото