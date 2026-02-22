Тръмп: Ще изпратим страхотен кораб болница в Гренландия

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че работи с губернатора на Луизиана Джеф Ландри за изпращането на кораб болница в Гренландия - датска територия, която Тръмп заяви, че иска да придобие, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Тръмп огласи плана в социалните мрежи малко преди началото на вечеря за губернаторите републиканци в Белия дом, по време на която седна до Ландри и двамата разговаряха.

"Работя с фантастичния губернатор на Луизиана, Джеф Ландри, ще изпратим страхотен кораб болница в Гренландия, за да се погрижим за многото хора, които са болни, и за които няма кой да се грижи. Той е на път!!!", обяви президентът.

Нито Белият дом, нито от офиса на Ландри отговориха на въпроси във връзка с публикацията - дали корабът е бил поискан от Дания или Гренландия и кои болни хора се нуждаят от помощ. За момента няма коментар от страна на министерството на войната, отбелязва Ройтерс.

Датският крал Фредерик пристигна миналата седмица на второ посещение в Гренландия в рамките на година в опит да демонстрира единство пред натиска на Тръмп да купи остров Гренландия. В края на януари Дания и САЩ разговаряха за решаване на ситуацията след месеци на напрежение в НАТО.

Тръмп публикува своя пост броени часове след като датското Обединено арктическо командване съобщи, че е евакуирало член на екипажа на американска подводница в гренландски води, който се е нуждаел от спешно медицинска помощ.

Не е ясно каква връзка има Ландри с въпроса или дали публикацията е свързана по някакъв начин с евакуацията. Американските военноморски сили имат два кораба болница - "Мърси" (Mercy) и "Камфърт" (Comfort), но нито един от тях не е разположен в Луизиана.