Южна Корея с протест за спорни острови с Япония

Южна Корея изяви протест срещу събитие на японското правителство, посветено на спорни острови между двете държави, като определи събитието като неоправдано претендиране за суверенитет върху нейна територия, съобщи Ройтерс, информира БТА.

Южнокорейското външно министерство посочи в изявление, че страната категорично възразява срещу отбелязването на т.нар. Ден на Такешима (японското име на спорните острови - бел. ред.), организиран от префектура Шимане, както и срещу присъствието на високопоставен представител на японското правителство. Южна Корея настоя церемонията да бъде незабавно отменена.

Малките скалисти острови, известни като Такешима в Япония и като Докдо в Южна Корея, която упражнява реален контрол върху тях, от десетилетия предизвикват напрежение между двете съседни държави. Спорът е част от по-широките исторически противоречия, свързани с японското колониално управление на Корейския полуостров в периода 1910-1945 година.

"Докдо е безспорна суверенна територия на Южна Корея исторически, географски и съгласно международното право", подчерта външното министерство. То призова Токио да се откаже от това, което определя като неоснователни претенции, и да подходи към историческите въпроси със смирение и отговорност.

Южнокорейските власти са извикали високопоставен японски дипломат в сградата на външното министерство в Сеул, за да изявят официален протест. От японското външно министерство все още не са направили официален коментар по случая. На церемонията в Япония е присъствал заместник-министър от кабинета, а не действащ министър.

Сеул неведнъж е оспорвал териториалните претенции на Япония върху островите. В петък бе изразен нов протест след изказване на японския външен министър в парламента, в което той отново заяви суверенитета на Токио над островите.

Спорната територия се намира в район с богати риболовни ресурси и според Сеул там може да има значителни залежи на газови хидрати, които са потенциален енергиен ресурс на стойност милиарди долари.