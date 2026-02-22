Германия ще ускорява интеграцията на бежанци на трудовия пазар

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт планира да ускори интеграцията на хората, търсещи убежище, на пазара на труда с нов план, съобщи пред неделното издание на в. "Билд" самият той, цитиран от ДПА, информира БТА.

Хората, които идват тук, трябва да получават възможност да работят и то бързо, каза той и отбеляза, че най-добрата форма на интеграция е работната среда.

Съгласно плана на търсещите убежище може да бъде разрешено да работят след три месеца в Германия, дори процедурата по разглеждане на молбата им за убежище да не е приключила. Участието ще е доброволно, без да са задължени да започнат работа.

Говорителка на Добринт заяви, че новите правила няма да влияят на процедурата или резултата от обработката на молбите за убежище. Това дали кандидатът за убежище работи или не няма да повлияе на процедурата, която ще тече независимо. Планът изрично изключва онези, чиято молба е била отхвърлена и които не сътрудничат в процеса, като крият самоличността си или предоставят невярна информация.

Според Федералната агенция по заетостта в момента може да се даде разрешение за започване на работа на кандидати за убежище и толерирали лица, ако са пребивавали в Германия законно в продължение на три месеца. Онези, които трябва да останат в приемните центрове, обаче не могат да бъдат наети, което може да удължи срока на изчакване до шест месеца. Търсещите убежище от така наречените сигурни страни на произход трябва да остават в приемните центрове по време на цялата процедура.