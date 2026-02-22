ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гърция подписва с „Гугъл“ за ИИ обучение на държавни служители

Гърция подписва с „Гугъл“ за ИИ обучение на държавни служители. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Министерството на вътрешните работи на Гърция и „Гугъл“ (Google) подписаха нов меморандум за сътрудничество, фокусиран върху обучението на служители на публичната администрация в областта на изкуствения интелект, предаде АНА-МПА специално за БТА.

Очаква се проектът да приключи до 31 декември 2026 г., като даде възможност на повече обучаващи се да задълбочат знанията си за използването на изкуствен интелект. Изпълнителните органи са Националният център за публична администрация и местно самоуправление и Институтът за обучение.

От 2019 г. Министерството на вътрешните работи обучава държавни служители за основни и разширени цифрови умения, както и за използване на изкуствен интелект. Очаква се участието да достигне 85 772 души през тригодишния период от 2023 до 2025 г.

(Това е новина от деня в Гърция, избрана от агенция АНА-МПА за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Гърция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)

