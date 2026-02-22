Дания евакуира в болница член на екипажа на US подводница в гренландски води

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Датското Обединено арктическо командване съобщи, че е евакуирало от американска подводница в гренландски води член на екипажа й, който се е нуждаел от спешна медицинска помощ. Това е станало на седем морски мили (към 13 км) от столицата на Гренландия - град Нук, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Човекът е предаден на гренландските здравни власти и е настанен в болницата в Нук, се казва в изявление на командването.

Евакуацията е била извършена с помощта на хеликоптер "Сийхоук" (Seahawk) на датските въоръжени сили, се допълва в съобщението.