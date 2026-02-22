Русия е атакувала Украйна през нощта с дронове и крилати ракети

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия е атакувала Украйна през нощта с десетки щурмови дронове, както и с балистични и крилати ракети, като основна цел е била енергийната инфраструктура на страната, съобщиха украинските въоръжени сили и местни власти, цитирани от Ройтерс, съобщи БТА.

Нападенията са засегнали Киев и района около столицата, черноморския пристанищен град Одеса, както и части от Централна Украйна.

В Киевска област е пострадал най-малко един човек. Нанесени са щети в пет района, където са повредени повече от десет жилищни сгради, съобщи областният управител на областта Микола Калашник в "Телеграм".

По думите на на председателт на Одеската областна военна администрация Олег Кипер нощната атака с дронове срещу енергийната инфраструктура на региона е предизвикала пожари, които впоследствие са били потушени.

В град Лвов в Северозападна Украйна експлозии отнеха живота на полицайка и раниха най-малко 15 души, съобщи кметът на града.