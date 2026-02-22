Клиенти на таверна пропаднаха с масите и столовете в празно пространство под пода

Инцидент разтърси област Родопи в Североизточна Гърция, след като подът на таверна в село Пандросо внезапно се срути по време на обслужване на клиенти. По първоначални данни ранените са 8 или 9 души, но има двама пострадали с леки травми, без опасност за живота, които са приети в болница, предава Би Ти Ви.

Това са мъж на 69 години с фрактура на ребро, а общо 15 души са пропадналите при инцидента. Те са седели на 4 маси, в момент, когато заведението е било почти пълно, когато изведнъж част от пода на таверната се срутва.

Инцидентът е от събота, 21 февруари.

Село Пандросо се намира в района на град Комотини, административен център на областта. Районът е част от Източна Македония и Тракия и е сравнително близо до българската граница, което прави района познат за български туристи и за българската общност, която живее и работи в Северна Гърция.

На мястото веднага са пристигнали полиция и спасителни екипи, които са започнали проверка за причините за срутването. Предполага се проблем в конструкцията на сградата, но експертизата тепърва ще изяснява точните причини.

Област Родопи е популярна сред българи заради близостта до границата, морските курорти в региона и историческите връзки между двете страни. В района живеят и представители на българската общност, както и много сезонни работници. Засега няма информация за пострадали българи.