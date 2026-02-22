Базата Суда на остров Крит е „препълнена" с американски изтребители заради ескалацията с Иран

От събота, 21 февруари 2026 г., Близкият изток се намира в състояние на най-висока бойна готовност, докато Вашингтон ескалира военното си присъствие до нива, невиждани от десетилетия. В епицентъра на тази мобилизация е военноморската база в залива Суда на остров Крит, която в момента е „буквално претоварена" от американски бойни активи, готови за потенциален въздушен удар срещу ядрените съоръжения на Иран.

Местни източници и сателитни данни потвърждават, че пистите на острова са изпълнени с най-мощната техника на ВВС на САЩ. Основните компоненти на тази въздушна армада включват F-35 Lightning II - стелт изтребителите от последно поколение, които са разположени в готовност за пробив на иранското въздушно пространство. A-10 Thunderbolt II - специализирани щурмови самолети, които сигнализират подготовка за унищожаване на наземни укрепления и мобилни ракетни установки. F-22 Raptor - елитните прехващачи осигуряват „въздушен чадър" над Средиземно море, гарантирайки защитата на логистичните линии.

Това масирано придвижване на сили към остров Крит не е просто ротация, а „ясно средство за оказване на натиск върху Техеран". Белият дом използва военната мощ в Суда като лост, за да принуди иранското ръководство да приеме исканията на САЩ за ново, по-всеобхватно ядрено споразумение. Президентът Доналд Тръмп вече даде да се разбере, че „всички опции са на масата", докато USS Gerald R. Ford заема позиция в близост.

Операцията се подпомага от мащабен въздушен мост, включващ над 85 самолета-цистерни. Ключови точки в тази мрежа са KC-135 Stratotankers, осигуряващи гориво за изтребителите по пътя им на изток.

Докато Вашингтон затяга обръча, Иран отговори с предупреждение за „съкрушителен отговор", ако някоя от базите в региона бъде използвана за агресия срещу неговата суверенна територия.

Военноморската и въздушна база в залива Суда (Souda Bay) на остров Крит е един от най-големите логистични центрове на НАТО. Към 20 февруари 2026 г. там са засечени най-малко 11 самолета KC-135R, както и разузнавателни машини RC-135V Rivet Joint, преместени от Катар, за да бъдат извън обсега на иранската ПВО ClearanceJobs.