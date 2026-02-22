"Ислямска държава" призна за две нападения срещу военнослужещи в Сирия

"Ислямска държава" пое отговорност за две нападения срещу сирийски военнослужещи в Северна и Източна Сирия, като обяви "нова фаза" в действията си срещу сирийското ръководство, съобщи Ройтерс, информира БТА.

В изявление на медията Дабик, свързана с групировката, се твърди, че в град Маядин, провинция Дейр аз Зор, е бил прострелян с пистолет "представител на отстъпническия сирийски режим". В град Ракка по други двама военнослужещи е било стреляно с картечница.

Сирийското министерство на отбраната съобщи, че вчера сирийски военнослужещ и един цивилен са били убити от неизвестни нападатели.

Нападенията идват на фона на рязка ескалация в действията на "Ислямска държава" срещу властта в Дамаск, оглавявана от президента Ахмед аш Шараа. Той е бивш командир на "Ал Каида", който се разграничи от организацията през 2016 г., а в края на 2024 г. оглави коалиция от ислямистки групи, която свали от власт президента Башар Асад.

"Ислямска държава" вчера разпространи аудиообръщение на своя говорител Абу Худайфа ал Ансари, в което се твърди, че Сирия е "минала от иранска окупация към турско-американска окупация". Групировката обяви, че започва "нова фаза на операции" в страната, определи Шараа като "покровител" на международната коалиция, и заяви, че съдбата му няма да бъде по-различна от тази на Асад.

През ноември миналата година Шараа подписа присъединяването на Сирия към международната коалиция за борба с "Ислямска държава" по време на посещение в САЩ, където се срещна с президента Доналд Тръмп.