Празнична инициатива стимулира глобалните потребители да се насладят на Китайската нова година

Тази година почивните дни около Пролетния фестивал бяха девет - с един повече от обичайните. Това още повече показа пред света жизнеността на китайския потребителски пазар. Няколко дни преди Пролетния празник няколко министерства и административни управления организираха съвместно специалната промоционална инициатива „Весело пазаруване за Китайската нова година". Инициативата е насочена към потребителските нужди по време на празничния период и обхваща шест основни направления: вкусна храна, добро настаняване, удобно пътуване, приятно пътешествие, изгодно пазаруване и разнообразни развлечения. Паралелно с това бе подобрена и платежната среда. Оптимизирани са разплащанията с банкови карти, мобилни приложения и пари в брой, така че чуждестранните туристи да получат по-безпроблемно и бързо потребителско изживяване.

По време на почивните дни около Пролетния фестивал чуждестранните туристи имат възможност не само да се докоснат до китайската култура, но и да се възползват от различни финансови стимули. По данни на компетентните институции посетителите, които пазаруват в Китай, могат да получат допълнителна 10% отстъпка.След въвеждането на новата политика за безмитна търговия в Хайнан потребителите могат да спестят до 2400 юана при една покупка. Това създава по-изгодни условия за пазаруване и насърчава потреблението сред международните клиенти.

От инициативата „Весело пазаруване за Китайската нова година" се възползват и чуждестранните компании. С разширяването на отварянето на Китай и поетапното намаляване на митата все повече глобални продукти навлизат на китайския пазар като част от празничното предлагане. В същото време китайски стоки и услуги достигат до все повече международни пазари.

На фона на бавното и несигурно възстановяване на световната икономика Китайската нова година се утвърждава не само като стимул за вътрешното и глобалното потребление, но и като фактор за активизиране на трансграничната търговия и развитието на сектора на услугите, превръщайки се в катализатор за растеж на световната икономика.