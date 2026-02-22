ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сомалиленд дава на САЩ достъп до минералните си ресурси и иска US военни бази

3664
Сомалиленд е автономен район в Сомалия.

Сомалиленд е готов да предостави на САЩ привилегирован достъп до своите минерални ресурси, както и възможност за разполагане на американски военни бази, заяви пред Франс прес един от министрите в правителството на сепаратисткия регион, информира БТА.

През декември миналата година Израел стана първата държава, признала Сомалиленд след отделянето му от Сомалия през 1991 година. Решението предизвика остро недоволство в Могадишу, който продължава да претендира за контрол върху територията.

"Готови сме да предоставим на САЩ достъп върху минералните ни ресурси. Също така сме отворени към идеята да предложим военни бази на САЩ", заяви министърът от правителството на Сомалиленд Хадар Хюсеин Абди.

