Американци отказват кафето заради по-високите цени

Покачващите се цени на кафето в САЩ карат част от потребителите да променят навиците си – да намалят консумацията, да се откажат от посещенията в кафенета или изцяло да спрат да пият напитката, съобщава Асошиейтед прес, информира БТА.

35-годишната Чандра Донелсън от Вашингтон се отказва от ежедневната си чаша кафе заради разходите. „Това беше моята рутина, а сега вече не е“, казва тя. Подобна е и ситуацията при други потребители – Лиз Суини от Бойзи е намалила консумацията си от три на една чаша дневно, а Дан ДеБаун от Минитонка е спрял да купува кафе навън и си приготвя напитката вкъщи.

Според най-новите данни на индекса на потребителските цени през януари кафето в САЩ е поскъпнало с 18,3 на сто на годишна база. За пет години увеличението достига 47%. Данни на „Тоуст“ (Toast) показват, че средната цена на топло кафе е достигнала 3,61 долара през декември, а на студено – 5,55 долара, с разлики според местоположението.

Практически цялото кафе, консумирано в САЩ, е внос. Климатичните проблеми - сушата във Виетнам, проливните дъждове в Индонезия и горещото и сухо време в Бразилия - се сочат като причина за намаляването на добивите от кафе и повишаването на цените в световен мащаб.

Според Националната кафе асоциация две трети от американците пият кафе ежедневно, като общата консумация остава относително стабилна въпреки по-високите цени.

Председателят на Кафе Асоциация България Георги Гагов коментира за БТА, че в глобален план не се наблюдава спад на интереса към напитката, но се променя моделът на потребление. „Веригите най-вероятно страдат от загуба на клиенти поради еволюирането на търсенето на качествено кафе", коментира Гагов.

Клиентът става все по-взискателен, това, което масово се е предлагало, вече не е толкова актуално. В Китай, където не се пиеше кафе, интересът към напитката е нараснал драстично през последните години, съответно страната става голям консуматор, даде пример той.

Според Гагов покачването на цената на кафето в световен мащаб не е намалило интереса към него. Наблюдава се обаче изравняване на цената между конвенционалното кафе и специалното кафе - двете основни категории, които разграничават качеството. Специално е кафето, което носи изживяване в резултат на своите атрибути - аромат, вкус, усещане на тялото на напитката, пълна прозрачност от фермата до потребителя в производството и приготвянето, характерни черти, които са високоценени.

По думите му комплексни са причините клиентът да започне да консумира повече вкъщи, да търси локалните пекарни и въобще да променя навиците си.

С навлизането на новите технологии и изкуствения интелект потребителите са все по-добре информирани какво е качествено кафе, как правилно да се приготвя и на каква машина. Логично и разгръщането на този интерес към кафе напитката води до отклоняване от някои масови брандове. „КОВИД изигра сериозна роля, хората започнаха да си поръчват кафе вкъщи от малки пекарни, откриха, че досега не са стигали до него заради рутината, която имат", коментира още Георги Гагов тенденциите на пазара.

При специалното кафе няма драстично покачване на цената, то винаги е било по-скъпо. Заради лоши климатични условия и ниска реколта цената на конвенционалното достигна тази на специалното и разшири интереса към качественото кафе, обясни още той.

Как се движи пазарът в момента?

Гагов отбелязва, че кафето е борсов продукт и цената му е силно зависима от климатични и геополитически фактори. Новини за очаквана добра реколта в Бразилия водят до спад в цените на сорта арабика, но пазарът остава волатилен. Основен производител на робуста е Виетнам, а на арабика – Бразилия.

Експертът даде пример със САЩ като основен консуматор на кафе от Бразилия. През ноември-декември, когато Тръмп още не беше дал яснота за митата на някои стоки от Южна Америка, не се знаеше дали реколтата от Бразилия ще отиде към САЩ или към Европа, което държеше пазара в неяснота, посочи той. Логистиката също играе много сериозна роля във формирането на крайната цена на суровината.

Климатичните условия, които не можем да контролираме, също са основен фактор, напомни той.

По думите на Георги Гагов интересът към качествените кафета нараства с всяка година и стремежът на фермерите да задоволят това търсене налага въвеждането на иновации и набиране на хора.

„Имайте предвид, че това е и семеен бизнес в една малка ферма в страните производителки и понякога в тази дейност няма приемственост. В планинските ферми всичко се бере и селектира на ръка. Затова, когато имат качествена реколта, фермерите не я продават на цена, която да не може да оправдае труда им", обясни той.

За качествената реколта пък България „се състезава" наравно с другите страни.

„Цената на чаша еспресо в България беше обидно ниска. Ако си спомняте, 40-50 стотинки цена у нас, отиваш някъде в Европа и плащаш 1,50 или 2 евро и там не ти прави впечатление. За да предложиш такъв продукт на такава цена, можем да се досетим какво се предлагаше и пиеше", каза Георги Гагов. Той попита риторично как при това положение заетите в бранша ще получават добри заплати или ще се внасят достатъчно високи данъци. Няма как да е евтино и да е качествено, категоричен е той.

Когато няма реколта, е нормално да се повиши цената, още повече - това е борсов продукт и е в първите места по най-търгуван продукт след петрола и златото. Според него в момента цената на чаша кафе е стабилна, може да има леко покачване в зависимост от предлаганата напитка, но на базата на това какво точно се предлага.

Кафето и еврозоната

Относно ефекта от еврозоната Гагов посочва, че отварянето на европейския пазар води до по-голяма конкуренция и по-високо качество на предлагането. Той отбелязва, че българските кафе специалисти вече се реализират успешно и извън страната, а браншът развива професионални стандарти, включително чрез отделно призната професия „бариста“.

Идеята на създаването на браншова асоциация е основно да се повиши кафе културата в България, както и браншът „да има лице" пред държавата и да отстоява своите позиции. Вече имаме професия бариста, която е с отделен код и длъжностна характеристика, тоест направихме така, че да се отличава от професията барман, защото това са две коренно различни длъжности и изискват различни умения, обясни той.

И посочи, че на ден се изпиват милиарди чаши кафе, а това е всъщност дълъг процес, зад който стоят много хора.