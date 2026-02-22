Москва: Част от украинската Запорожка област е без ток след украинска атака

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Окупираната от Русия част от украинската Запорожка област е останала без ток след мащабна украинска атака срещу енергийна инфраструктура, съобщи назначеният от Москва губернатор на региона Евгений Балицки, цитиран от Ройтерс.

По думите му тази сутрин е токът е спрял два пъти. По-рано аварийните екипи са успели да възстановят електрозахранването за около 50% от засегнатата територия.

"Обектите със социално значение са свързани към резервни източници на енергия. Генераторите работят, осигуряват вода и поддържат функционирането на критичната инфраструктура", написа Балицки в "Телеграм".

В Луганска област след украинска атака с дрон срещу петролна база се е запалил резервоар за гориво, съобщи на поставеният от Москва губернатор на украинската Луганска област Леонид Пасечник.

Руското министерство на отбраната заяви, че през нощта системите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 86 украински дрона над руски региони и Кримския полуостров.