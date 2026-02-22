ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пътят към Сантяго събира Любо и Хриси, за да напр...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22338401 www.24chasa.bg

Забрана за движение на животни и фуражи в Кипър заради шап

992
Големи части от Ларнака в Кипър под карантина заради шап Снимка: pixabay

Ветеринарните власти в Република Кипър наложиха днес забрана за движение на животни и фуражи в цялата страна, включително за транспортирането им към кланици, заради огнище на шап, съобщи в. „Сайпръс мейл“,информира БТА.

„В рамките на мерките за контрол и ограничаване на заразата от шап всяко движение на животни и фуражи, включително паша извън животновъдните обекти, е забранено в целия Кипър без предварителното издаване на съответното одобрение“, заявиха властите.

Епицентрът на огнището е в област Ларнака, като в резултат на това около 300 животни от засегната ферма в град Ливадия ще бъдат унищожени, а всички продукти от фермата, включително месо и мляко, са конфискувани.

Ветеринарните власти са пренасочили персонал към Ларнака и са наели частни ветеринарни лекари с цел подпомагане на проследяването и проверките на фермите на място.

Междувременно полицията е установила ограничителна зона около района, като превозните средства, напускащи я, се дезинфекцират при излизане, а полицейските патрули в района са засилени. 

В момента се води разследване дали вирусът е влязъл в Ларнака чрез храна за животни.

Властите припомнят, че шапът засяга само чифтокопитни животни и не представлява риск за хората.

Болестта причинява на селскостопанските животни, наред с други симптоми, треска, мехури по копитата, устата, носовете, както и прекомерно лигавене, внезапен спад в производството на мляко и загуба на апетит, информира още вестникът.

Големи части от Ларнака в Кипър под карантина заради шап Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото