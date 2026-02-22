Забрана за движение на животни и фуражи в Кипър заради шап

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ветеринарните власти в Република Кипър наложиха днес забрана за движение на животни и фуражи в цялата страна, включително за транспортирането им към кланици, заради огнище на шап, съобщи в. „Сайпръс мейл“,информира БТА.

„В рамките на мерките за контрол и ограничаване на заразата от шап всяко движение на животни и фуражи, включително паша извън животновъдните обекти, е забранено в целия Кипър без предварителното издаване на съответното одобрение“, заявиха властите.

Епицентрът на огнището е в област Ларнака, като в резултат на това около 300 животни от засегната ферма в град Ливадия ще бъдат унищожени, а всички продукти от фермата, включително месо и мляко, са конфискувани.

Ветеринарните власти са пренасочили персонал към Ларнака и са наели частни ветеринарни лекари с цел подпомагане на проследяването и проверките на фермите на място.

Междувременно полицията е установила ограничителна зона около района, като превозните средства, напускащи я, се дезинфекцират при излизане, а полицейските патрули в района са засилени.

В момента се води разследване дали вирусът е влязъл в Ларнака чрез храна за животни.

Властите припомнят, че шапът засяга само чифтокопитни животни и не представлява риск за хората.

Болестта причинява на селскостопанските животни, наред с други симптоми, треска, мехури по копитата, устата, носовете, както и прекомерно лигавене, внезапен спад в производството на мляко и загуба на апетит, информира още вестникът.