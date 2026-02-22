ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пътят към Сантяго събира Любо и Хриси, за да напр...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22338577 www.24chasa.bg

Само 3% от Купянск под руски контрол

708
Зеленски в Купянск. Кадър: X/Володомир Зеленски

Само няколко сгради остават под контрола на руските сили в град Купянск в украинската Харковска област, като в тях има няколко десетки войници, предаде Укринформ, като се позова на говорител на украинската армия, информира БТА.

„Ако говорим за процента от територията, която все още е под руски контрол, той не достига дори 3%. Става дума буквално за няколко сгради, в които се намират руските войски... Те просто се опитват да оцелеят в тези сгради. Това е всичко, на което са способни в момента. И тъй като са само няколко десетки, това не е бойна сила. Това са хора, които са в капан и се опитват да оцелеят“, каза говорителят.

Той добави, че на север и на изток от Купянск, включително на другия бряг на река Оскил, руските сили продължават опитите си да напреднат, но без значителен успех.

Той също така отбеляза, че по-голямата част от град Вовчанск в момента е под руски контрол, въпреки че украинските сили поддържат присъствие в южната част.

Зеленски в Купянск. Кадър: X/Володомир Зеленски

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото