Само 3% от Купянск под руски контрол

Само няколко сгради остават под контрола на руските сили в град Купянск в украинската Харковска област, като в тях има няколко десетки войници, предаде Укринформ, като се позова на говорител на украинската армия, информира БТА.

„Ако говорим за процента от територията, която все още е под руски контрол, той не достига дори 3%. Става дума буквално за няколко сгради, в които се намират руските войски... Те просто се опитват да оцелеят в тези сгради. Това е всичко, на което са способни в момента. И тъй като са само няколко десетки, това не е бойна сила. Това са хора, които са в капан и се опитват да оцелеят“, каза говорителят.

Той добави, че на север и на изток от Купянск, включително на другия бряг на река Оскил, руските сили продължават опитите си да напреднат, но без значителен успех.

Той също така отбеляза, че по-голямата част от град Вовчанск в момента е под руски контрол, въпреки че украинските сили поддържат присъствие в южната част.