Нов антиправителствен протест на 28 февруари в Албания

Лидерът на основната опозиционна Демократическа партия на Албания (ДП/PD) – бившият албански президент и премиер Сали Бериша – обяви нов антиправителствен протест на 28 февруари, съобщи Евронюз Албания, информира БТА.
В обръщение, публикувано снощи, Бериша поздрави представителите на партията и поддръжниците ѝ за постигнатия успех на предишния протест, който се проведе в петък, 20 февруари. Той допълни, че този протест е отбелязал „нова и изключително ценна победа за окончателния успех на мирното въстание“ на партията и призова съпартийците си да гарантират протестът на 28 февруари да бъде с най-масовото участие.
Протестът на 20 февруари беше четвъртата голяма манифестация, организирана от Демократическата партия на Албания (ДП/PD) на Сали Бериша с искане за оставка на правителството на албанския премиер и лидер на управляващата Социалистическа партия на Албания (СП/PS) Еди Рама. Опозиционната партия и нейните съюзници настояват също за сформиране на преходен (технически) кабинет и провеждане на свободни избори.
Протестите дойдоха след твърдения на опозицията за манипулиране на гласовете на парламентарния вот в Албания миналата година и ескалация на напрежението след обвиненията в корупция, отправени срещу албанската вицепремиерка и министър на инфраструктурата и енергетиката Белинда Балуку.
През октомври м.г. срещу Балуку, която е от редиците на социалистите, бяха повдигнати обвинения за нарушаване на равнопоставеността на участниците в търг или обществена поръчка, а в края на ноември съд в Албания постанови отстраняването ѝ от длъжност и ѝ наложи забрана за напускане на страната. Тя обжалва двете съдебни решения, но по-рано този месец Конституционният съд на Албания потвърди временното ѝ отстраняване от длъжност.
Общо 18 души, включително трима непълнолетни, бяха арестувани заради прояви на насилие на антиправителствения протест на 20 февруари, а срещу 28 други лица, сред които и депутатът демократ Клевис Балиу, е образувано наказателно производство.
Според полицията задържаните и разследваните протестиращи са се противопоставили на служителите на реда, както и са хвърляли пиротехнически средства и твърди предмети по тях и по институционални сгради.
На кадри от протеста по централния булевард в Тирана „Дъшморът е Комбит“, публикувани от албанските медии, се виждаха хиляди хора, както и нападения с коктейли „Молотов“ и пиротехнически средства срещу сградата на албанския Министерски съвет, която също се намира на булеварда.
Представители на правителството осъдиха насилието на протеста в Тирана. Албанският вътрешен министър Албана Кочиу заяви, че това не е протест срещу правителството, а „срещу Албания, която работи, срещу стабилността, срещу сигурността на всяко семейство и срещу образа на страна, която днес е уважавана на всяка маса с международно участие“.