Нов антиправителствен протест на 28 февруари в Албания

Лидерът на основната опозиционна Демократическа партия на Албания (ДП/PD) – бившият албански президент и премиер Сали Бериша – обяви нов антиправителствен протест на 28 февруари, съобщи Евронюз Албания, информира БТА.

В обръщение, публикувано снощи, Бериша поздрави представителите на партията и поддръжниците ѝ за постигнатия успех на предишния протест, който се проведе в петък, 20 февруари. Той допълни, че този протест е отбелязал „нова и изключително ценна победа за окончателния успех на мирното въстание“ на партията и призова съпартийците си да гарантират протестът на 28 февруари да бъде с най-масовото участие.

Протестът на 20 февруари беше четвъртата голяма манифестация, организирана от Демократическата партия на Албания (ДП/PD) на Сали Бериша с искане за оставка на правителството на албанския премиер и лидер на управляващата Социалистическа партия на Албания (СП/PS) Еди Рама. Опозиционната партия и нейните съюзници настояват също за сформиране на преходен (технически) кабинет и провеждане на свободни избори.

Протестите дойдоха след твърдения на опозицията за манипулиране на гласовете на парламентарния вот в Албания миналата година и ескалация на напрежението след обвиненията в корупция, отправени срещу албанската вицепремиерка и министър на инфраструктурата и енергетиката Белинда Балуку.

През октомври м.г. срещу Балуку, която е от редиците на социалистите, бяха повдигнати обвинения за нарушаване на равнопоставеността на участниците в търг или обществена поръчка, а в края на ноември съд в Албания постанови отстраняването ѝ от длъжност и ѝ наложи забрана за напускане на страната. Тя обжалва двете съдебни решения, но по-рано този месец Конституционният съд на Албания потвърди временното ѝ отстраняване от длъжност.

Общо 18 души, включително трима непълнолетни, бяха арестувани заради прояви на насилие на антиправителствения протест на 20 февруари, а срещу 28 други лица, сред които и депутатът демократ Клевис Балиу, е образувано наказателно производство.

Според полицията задържаните и разследваните протестиращи са се противопоставили на служителите на реда, както и са хвърляли пиротехнически средства и твърди предмети по тях и по институционални сгради.

На кадри от протеста по централния булевард в Тирана „Дъшморът е Комбит“, публикувани от албанските медии, се виждаха хиляди хора, както и нападения с коктейли „Молотов“ и пиротехнически средства срещу сградата на албанския Министерски съвет, която също се намира на булеварда.

Представители на правителството осъдиха насилието на протеста в Тирана. Албанският вътрешен министър Албана Кочиу заяви, че това не е протест срещу правителството, а „срещу Албания, която работи, срещу стабилността, срещу сигурността на всяко семейство и срещу образа на страна, която днес е уважавана на всяка маса с международно участие“.