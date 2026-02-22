Полицията трети ден претърсва бившия дом на кралския брат Андрю

Британската полиция продължи вчера започналите преди 3 дни претърсвания в бившата резиденция в кралското имение Роял Лодж, в Уиндзор (графство Бъркшир), на брата на краля на Великобритания Чарлз Трети – Андрю Маунтбатън-Уиндзор, предадоха снощи Пи Ей Мидия и ДПА, информира БТА.

Бившият херцог на Йорк, чиято титла бе отнета заради връзката му с покойния американски финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, бе арестуван в четвъртък в настоящия си дом в Садрингам, и то на 66-ия си рожден ден.

Полицията го освободи в същия ден, след като той прекара 11 часа в ареста, като остава „разследван“. Обвиненията са, че е споделял поверителна информация с Епстийн в качеството си на търговски пратеник на Великобритания – длъжност, която е заемал в продължение на 10 години. Това се приема за злоупотреба със служебно положение. В британското законодателство престъплението е формулирано като „неправомерно поведение на публична длъжност“, посочиха световните агенции. Максималната присъда е доживотен затвор, отбелязва Ройтерс.

Андрю се оттегли от публичните си задължения през 2019 г. след интервюто си за вечерната програма на Би Би Си, в което говори за приятелството си с Епстийн, припомня Пи Ей Мидия. Обиските текат на фона на изявлението на британското правителство, че ще обмисли отстраняването на Андрю – третото от четирите деца на покойната кралица Елизабет Втора, от линията на наследяване на трона. Идеята на кабинета на лейбъристкия лидер, премиера Киър Стармър, бе подкрепена от третата по депутатски мандати партия във Великобритания – Либералните демократи.

Арестът и последствията

Андрю Маунтбатън-Уинздор, уличен в изпращане на поверителни държавни документи на Джефри Епстийн, бе разпитван през целия ден в четвъртък от инспектори от Полицията за долината на Темза (Thames Valley Police - отговаряща за източните графства Бъркшир, Бъкингамшир и Оксфордшир). По-рано този месец полицията заяви, че разследва твърдения, че той е предал информация на покойния осъден сексуален престъпник, докато е работил като търговски пратеник, уточнява Ройтерс.

Арестът на високопоставен член на кралското семейство е безпрецедентен в наши дни, подчертава световната агенция. Сътрудник на Ройтерс е видял бившия принц да напуска полицейски участък в Айлшъм, Източна Англия, малко след 19:00 ч. местно време (21 ч. бълг. вр.), като е бил посрещнат от малка група фоторепортери и телевизионни екипи. Кадър, направен след освобождаването, го показва в автомобил, видимо отчаян. Полицията на долината на Темза заяви в четвъртък вечерта, че „арестуваният мъж“ е „освободен, като остава под разследване“, отбеляза Ройтерс.

Средният от тримата синове на покойната кралица е осми по реда на престолонаследниците. Лидерът на Либералните демократи – сър Ед Дейви, заяви пред Пи Ей Мидия, че би било „недопустимо“ Андрю да наследи трона и че този сценарий „не е толкова невъзможен, колкото някои хора си мислят“.

Ще е необходим закон, който да предотврати възможността Андрю някога да стане крал на Великобритания, отбелязва Пи Ей Мидия. Освен това всякакви промени в линията на наследяване на британския престол изискват съгласието на така наречените доминиони на кралството, които имат за суверен краля на Великобритания.

Това са държавите от Общността на нациите (която преди се наричаше Британска общност), в чието число влизат Канада, Австралия, Нова Зеландия и Ямайка. Според информация на Пи Ей Мидия и ДПА влиятелни британски парламентаристи от двете камари – на лордовете и на общините, ще имат среща, на която ще се обсъди идеята за парламентарно разследване на дейността на търговските пратеници на Великобритания.

14-те страни от Общността на нациите, на които крал Чарлз Трети е държавен глава, са Австралия, Антигуа и Барбуда, Бахамите, Белиз, Канада, Гренада, Ямайка, Нова Зеландия, Папуа Нова Гвинея, Сейнт Китс и Невис, Сейнт Лусия, Сейнт Винсент и Гренадини, Соломонови острови и Тувалу.

Андрю, единият от двамата братя на Чарлз (най-малкият е Едуард, а четвъртото дете на Елизабет Втора е принцеса Ана) е уличен въз основа на неизвестни досега на широката общественост факти в публикуваните от Министерството на правосъдието на САЩ досиета „Епстийн“ за дейността на самоубилия си в затвора през 2019 г. финансист.

Въпреки ареста на Андрю, извършен два месеца преди стогодишнината от рождението на покойната му майка Елизабет Втора (21 април), този уикенд кралското семейство продължи да изпълнява публичните си задължения, отбелязва Пи Ей Мидия. Съпругата на престолонаследника Уилям – Кейт, вчера бе на трибуните на „Алианц стейдиъм“ в лондонското предградие Тиукънъм, за да подкрепя националите по ръгби на Англия срещу Ирландия в мач от турнира Шестте нации (срещата бе спечелена от ирландците с 42:21). Тази вечер принцът и принцесата на Уелс се очакват на церемонията по връчването на британските филмови награди (БАФТА).

Андрю отрича да е допуснал каквито и да е нарушения на закона при общуването си с Епстийн, но не е давал директен отговор по последните обвинения, обръща внимание Пи Ей Мидия. Крал Чарлз Трети заяви по повод ареста на брат си, че оттук насетне „законът трябва да следва пътя си“ и полицията може да разчита на „пълната и всеотдайна подкрепа и сътрудничество“ на кралското семейство. Полицията за долината на Темза все още не е получила никакви „първоначални насоки“ от кралската прокуратура за линия на разследване по конкретни обвинения, акцентира ДПА.

Инспектори са поискали от бивши бодигардове от личната охрана на Андрю „внимателно да обмислят дали нещо, което са видели или чули“ по време на службата си, може да е от значение за разследването на Епстийн и неговите съучастници. Лондонската полиция заяви, че „работи с колеги в САЩ“, за да установи дали летища на британската столица са били използвани за „улесняване на трафика на хора и сексуалната експлоатация“, организирана от покойния финансист, осъден за сексуално посегателство върху малолетни.

Скотланд Ярд обяви по-рано обяви свои разследвания на твърдения, че бодигардове на Андрю Маунтбатън са си „затваряли очите“ за посещенията му на частния остров на Епстийн – Малкият Свети Джеймс (Little St James), част от архипелага на Американските Вирджински острови в Карибския басейн, посочва Пи Ей Мидия. Разследващите все още не са установили неправомерно поведение от страна на служители на личната охрана на бившия принц.

Главната обвинителка на Андрю – покойната Вирджиния Джуфре, твърди, че е правила секс с него, когато е била тийнейджърка, по време на оргия с „непълнолетни“ момичета на карибския остров на Епстийн. Семейството на Джуфре, която се самоуби миналата година, заяви, че е изпитало облекчение от новината за ареста му. През 2022 г. Андрю плати милиони в рамките на споразумение по гражданско дело, заведено от Джуфре, въпреки че настояваше, че никога не се е срещал с нея. Настоящото полицейско разследване не е свързано с това или друго обвинение в сексуална непристойност, отбелязва Ройтерс.

По повод ареста се изказа и американският президент Доналд Тръмп. „Мисля, че е много тъжно. Това е толкова лошо за кралското семейство“, каза Тръмп пред репортери, изтъквайки, че му е „много, много тъжно да види какво се случва“ с брата на крал Чарлз Трети.

Ако на Маунтбатън-Уиндзор в крайна сметка бъдат повдигнати обвинения, той ще се присъедини към много тесен кръг от високопоставени британски кралски особи, които официално са подведени под отговорност за престъпления. Сестра му принцеса Ана е глобена за превишена скорост през 2001 г., а през следващата година става първият член на кралското семейство, осъден за престъпление от 350 години насам. Тя се призна в съда за виновна, че не е направила нужното, за да попречи на едно от кучетата си, на име Доти, да ухапе две деца, посочва Ройтерс. Крал Чарлз Първи е съден за държавна измяна през 1649 г., към края на гражданската война, останала в историята и като Английската революция, признат е за виновен и обезглавен.

Потенциалните обвинения

Ройтерс разяснява какви обвинения може да бъдат повдигнати на Андрю Маунтбатън-Уиндзор. Според британското законодателство престъплението „неправомерно поведение при заемане на публична длъжност“ е престъпление по „общото право“, което означава, че през вековете вината е била решавана от съдии. Полицията вече заяви, че престъплението е от „особено сложен характер“, като се изисква внимателна преценка.

Главният прокурор на Великобритания Стивън Паркинсън заяви този месец, че законът е „съвсем ясен“, когато става въпрос за „нарушения при заемане на публична длъжност“. Наказание по това престъпление обаче се прилага до голяма степен срещу нископоставени полицейски и затворнически служители, според проучване, публикувано миналата година от групата „Корупция във фокус“ (Spotlight on Corruption), пише Ройтерс. Изследването сочи, че прокурорите може да се затруднят с подобни сложни за формулиране престъпления. В един случай бивш полицай е осъден на 10 месеца затвор през 2013 г. за продаване на информация на британския вестник „Сън“ и за опит за продаде още една история за детето на известни личности на вече несъществуващия в. „Нюз ъв дъ уърлд“.

През 2020 г. независима правна комисия препоръча замяна на престъплението „неправомерно поведение при заемане на публична длъжност“ и в момента в парламента се разглежда закон, който да го направи, въпреки че той няма да има сила със задна дата, посочва Ройтерс.

Том Фрост, преподавател по право в Университета „Лъфбро“, заявява за Ройтерс, че неправомерното поведение при заемане на публична длъжност „остава трудно за доказване престъпление, що се отнася до висши ръководители или високопоставени политически фигури“. Първо, прокурорите трябва да докажат, че даден човек е „действал като, а не просто докато е бил, публичен служител“ при извършването на предполагаемото престъпление. Тъй като длъжността на търговски пратеник на Маунтбатън-Уиндзор е била неплатена - въпреки че се е ползвал с безплатно пътуване и настаняване - аргументът, че е действал като публичен служител, може да няма основание, въпреки че според насоките от Кралската прокуратура възнаграждението в случая „не е определящо“, обръща внимание Ройтерс.

Освен това прокурорите трябва да докажат, че обвиняемият умишлено е действал неправомерно „до такава степен, че това представлява злоупотреба с общественото доверие“. През 2003 г. Апелативният съд обяви, че „летвата е висока“ и че поведението трябва да бъде „не просто небрежно, а... обида към престижа на заеманата публична длъжност“. Неправомерното поведение при заемане на публична длъжност също така изисква поведението да няма разумно извинение или оправдание, пише Ройтерс, посочвайки, че предвид сложността на казуса вероятно полицията и прокуратурата ще се нуждаят от няколко седмици, или дори месеци, за да вземат решение дали да повдигнат обвинения на Андрю Маунтбатън-Уиндзор.

В случай че му бъдат повдигнати обвинения, бившият принц ще трябва да се яви първо в магистратски съд (този тип съдилища имат правомощията да налагат присъди до 6 месеца лишаване от свобода за едно престъпление или 12 месеца за множество престъпления, както и глоби и общественополезен труд. Неправомерното поведение при заемане на публична длъжност може да се разглежда само от съдия и съдебни заседатели, което означава, че делото на Андрю ще бъде изпратено в кралския съд, където се водят най-сериозните наказателни дела. Най-вероятно делото ще се поеме от известния като Олд Бейли съд в центъра на Лондон, прогнозира Ройтерс. В британските наказателни съдилища има дългогодишни забавяния, като някои настоящи процеси са насрочени чак за 2030 г., въпреки че всеки процес срещу брата на краля най-вероятно би се състоял по-скоро.

Най-дълбоката криза в кралското семейство от 90 г. насам

"Крал Чарлз се събуди в петък със снимки на по-малкия си брат, напускащ полицейски участък, по първите страници на вестници от целия свят, които предвещават най-дълбоката криза за британската монархия от 90 години насам" - така започва аналитичният материал на агенция Ройтерс с автори Кейт Холтън и Майкъл Холдън. "В Дома Уиндзор скандалите, смутовете и бедствията далеч не са непознати, продължават те.

"От развода и смъртта на първата съпруга на Чарлз, принцеса Даяна, през 1997 г., които предизвикаха широк обществен гняв, до сътресенията, причинени от малкия син на краля, принц Хари, и американската му съпруга Меган Маркъл, които се отказаха от статута си и след това разкритикуваха от САЩ кралската институция е била в епицентъра на шумни драми и преди. Настоящата ситуация обаче - разследване на високопоставен член на кралското семейство - е безпрецедентна и излага монархията на най-голямата заплаха, откакто прачичото на Чарлз - крал Едуард Осми, се отказва от трона през 1936 година, за да се ожени за разведената американка Уолис Симпсън", се казва в материала на Ройтерс.

Ключовият въпрос за Чарлз, сина му Уилям и техните придворни е дали скандалът около Андрю нанася трайни щети или просто засилва вече негативното мнение, което повечето хора имат за самия Андрю Маунтбатън-Уиндзор. Кралското семейство вече е прогонило бившия принц, доколкото е възможно, като го е лишило от всичките му титли, имението му и всякаква публична връзка със семейството, отбелязва Ройтерс.

„Институцията предприе всички възможни стъпки, за да се дистанцира от него и действията му“, каза пред Ройтерс Джулиан Пейн, бившият ръководител на комуникациите на Чарлз. Последното проучване на социологическата агенция "Югов" (YouGov) - от януари, преди публикуването на милиони страници от досиетата „Епстийн" от правителството на САЩ, показа полюсни обществени мнения за Андрю и семейството. Според проучването само 3% от британците гледат благосклонно на този брат на краля. Около 90% са с категорично отрицателно мнение.

Останалата част от семейството обаче и монархията като цяло се ценят много високо. Престолонаследникът Уилям е харесван от 77 процента от жителите на Обединеното кралство, а баща му - монархът Чарлз Трети, от 60%.

„Приказка за двамата братя: може ли скандалът с Андрю да свали от трона Чарлз?“ е заглавието на коментарния текст на Стивън Бейтс в британския в. „Гардиън“.

"Седмицата на модата в Лондон вероятно беше последното публично място, където крал Чарлз Трети искаше да бъде в четвъртък, възхищавайки се на костюмите и роклите, които никой от познатите му не би си помислил да купи, и водейки лежерни разговори с дизайнери, които трудно би разпознал на кралско градинско парти", пише Бейтс, визирайки деня на ареста на Андрю.

"Чарлз винаги е знаел, че царуването му може да бъде кратко, дори преди диагнозата му за рак, но вероятно никога не е мислил, че то ще бъде объркано от предполагаемото поведение на собствения му брат. Четвъртък беше най-значимият и най-вреден ден за семейството от векове, може би след залавянето на крал Чарлз Първи през 1647 г. и екзекуцията му две години по-късно. Със сигурност е по-тежък от смъртта на Даяна и по-заплашителен от кризата с абдикацията през 1936 г., защото подкопава самата институция", посочва авторът в "Гардиън".

Ако Чарлз наистина е предупредил майка си още през 2001 година да не назначава брат му Андрю за търговски пратеник - ако това не е просто ретроспективна дворцова манипулация сега – защо отне толкова време да се вземат мерки, пита Бейтс, който обръща внимание и на друга публична изява на член на кралското семейство в четвъртък: по ирония на съдбата, докато Андрю бе в полицейския арест, сестра му Ана беше на визита в затвора в Лийдс.