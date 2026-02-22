Украйна пренасочва икономиката си към ЕС

След руската инвазия през 2022 г. украинската икономика се е преориентирала в значителна степен към Европейския съюз. Това твърди цитиран от АПА анализ на Виенски институт за международни икономически сравнения (wiiw), според който 57 на сто от украинския износ през 2024 г. е насочен към ЕС, информира БТА.

Делът на ЕС в украинския износ се е увеличил от 36 на сто през 2021 г. до 57 на сто през 2024 г. Селското стопанство остава най-устойчивият експортен сектор, докато тежката промишленост е понесла сериозни загуби вследствие на военните разрушения.

Потоците от преки чуждестранни инвестиции остават ограничени – около 1,6 на сто от брутния вътрешен продукт. Според данни на украинската централна банка Австрия е сред четирите основни центъра за т.нар. „round-tripping“ заедно с Кипър, Нидерландия и Швейцария. При тази практика украински капитал се изнася в чужбина и впоследствие се връща под формата на преки чуждестранни инвестиции.

Критични суровини и стратегически ресурси

Проучването очертава три ключови стратегически области, в които според авторката Олга Пиндюк ЕС трябва да действа по-бързо и координирано.

На първо място, Украйна разполага със значителни запаси от литий, титан и редкоземни елементи – ресурси, които са от съществено значение за цифровизацията и зеления преход. Докато европейските инициативи в тази сфера напредват бавно, САЩ вече са си осигурили приоритетен достъп до украински суровинни проекти чрез споразумение през април 2025 г., последвано от създаване на инвестиционен фонд на стойност 75 милиона долара.

Възобновяема енергия и водород

Втората област е свързана с възобновяемите енергийни източници и водорода. През юни 2024 г. Украйна прие Национален енергиен и климатичен план, който предвижда делът на възобновяемата енергия да достигне най-малко 27 на сто до 2030 г.

Според анализа възстановяването на разрушената от войната инфраструктура може да бъде използвано като възможност за устойчив преход. За целта се препоръчва по-силна подкрепа за частните инвестиции чрез механизми за защита от рискове.

Производство на дронове и рискове за сигурността

Третата стратегическа сфера е отбранителната индустрия, по-специално производството на дронове. По данни на института производството е нараснало от 5000 броя през 2022 г. до 1,5 милиона през 2024 г.

В същото време секторът е силно зависим от китайски високотехнологични компоненти и машини, което създава рискове за сигурността. Анализът отбелязва, че европейската индустрия за дронове изостава от украинската поради по-високи разходи и липса на практически опит.

В тази връзка Виенският институт препоръчва по-бързо интегриране на украинските предприятия в европейските вериги за доставки чрез съвместно производство и трансфер на технологии. Според института това би намалило зависимостта от Китай и би укрепило сигурността на Европа.