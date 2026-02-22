19% от проверените опасни химични смеси в ЕС не са били нотифицирани

Общо 19% от проверените опасни химични смеси в Европейския съюз (ЕС) не са били нотифицирани към националните центрове по отравяния, въпреки законовото задължение. Това посочиха от сдружение „Достъпна и качествена храна“ във връзка с резултатите от пилотен проект за правоприлагане, координиран от Европейската агенция по химикалите проведен в 18 държави членки на Европейския съюз, съобщи БТА.

В хода на проекта са проверени 1597 опасни химични смеси. Общо 15% от проверените продукти не са съдържали задължителния уникален идентификатор на формулата (UFI) – 16-цифрен код, който позволява идентификация на продукта при спешни медицински случаи, посочиха още от сдружението.

Регламентът CLP въвежда единна европейска система за определяне на опасностите, хармонизирано етикетиране с предупредителни пиктограми, стандартни фрази за риск (H-фрази) и предпазни мерки (P-фрази), както и задължителна нотификация към токсикологичните центрове. Този стандарт е ключов елемент от европейската политика по химическа безопасност и има за цел да гарантира високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда, както и свободното движение на стоки в рамките на вътрешния пазар на ЕС, обясниха от „Достъпна и качествена храна“.

От сдружението допълниха, че своевременното уведомяване на опасните смеси е от съществено значение, тъй като токсикологичните центрове разчитат на тази информация, за да предоставят адекватни медицински насоки при инциденти. Липсата на нотификация или непълното етикетиране може да доведе до забавена реакция и да увеличи риска от сериозни здравни последици.

Опасни химични смеси могат да окажат влияние върху хранителната верига чрез препарати за растителна защита, замърсители на околната среда, почистващи и дезинфекционни средства в производствени обекти, както и чрез материали и опаковки. Затова спазването на изискванията по CLP следва да бъде разглеждано като част от по-широката рамка за защита на потребителите и гарантиране на качеството на храните, предупредиха от сдружението.

Към момента няма публично обявен конкретен случай, в който България да е посочена като държава с установено нарушение в рамките на проекта. В страната уведомленията за опасни смеси се подават към Националния център по токсикология към УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ чрез национална система за нотификация. Въпреки това резултатите на европейско ниво показват необходимост от постоянен контрол, прозрачност и институционална координация, допълниха от „Достъпна и качествена храна“.

От сдружението посочиха, че е необходимо засилване на контрола върху производителите, вносителите и дистрибуторите на химични смеси, гарантиране на пълно съответствие с европейските стандарти и провеждане на публичен анализ на степента на прилагане на регламента в България.