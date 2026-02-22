Заместник-кметът на Бриндизи сред разследваните за трафик на отпадъци към България

Заместник-кметът на италианския град Бриндизи Джулиана Тедеско е сред разследваните в делото за предполагаем незаконен трафик на отпадъци между Италия, Гърция и България. По него вече бяха извършени шест ареста. Новината за включването й в списъка на обвиняемите, която съобщиха националните медии на Апенините, поставя силен политически акцент върху разследването, което се координира от дирекция „Антимафия" в Лече, област Пулия.

Тедеско по професия е счетоводител и през юли 2024 г. e назначена в управата на кмета Пино Маркиона с подкрепата на дясната партия „Италиански братя" на премиера Джорджа Мелони. Тя не е била кандидат на местните избори през 2023 г., но впоследствие е включена в общинската администрация.

Срещу Тедеско е повдигнато обвинение за съучастие във фалшифициране на информация в официален документ, което е направила в качеството си на частно лице като счетоводител. В случая има утежняващо вината обстоятелство, тъй като е било нарушено законодателството за околната среда.

Според материалите по делото Тедеско заедно с още шестима разследвани е предоставяла неверни удостоверения, свързани с изпълнението на определени предписания за издаване на разрешително от провинция Бриндизи на компанията за управление на отпадъци Bri Ecologica. Разследващите твърдят, че са били представени и неверни данни относно наличностите от специални отпадъци -документи, които са били съществени за продължаването на дейността на дружеството.

В основата на разследването стои предполагаем международен канал за транспортиране на хиляди тонове отпадъци от пристанището на Бриндизи към предприятия в Гърция и България. Италианската прокуратура смята, че с цел намаляване на разходите по третиране, не са били спазвани задължителните процедури за управление на отпадъците, предвидени в закона. На товарите е бил приписван фалшив европейски код, удостоверяващ превоз на годни за рециклиране пластмаса и гума.

Според обвинението реалното съдържание на пратките е включвало строителни отпадъци, натрошени материали, дървесина, изолационни панели, хидроизолационни покрития, употребявани дрехи и други текстилни изделия. Част от тези материали впоследствие са били изоставяни, включително върху земеделски земи, което поражда сериозни опасения за замърсяване на околната среда.

България се разглежда от разследващите като една от ключовите дестинации в предполагаемата схема, чрез която е било възможно да се избегнат по-строгите и по-скъпи процедури за обезвреждане в Италия. Предстои да се изясни дали и до каква степен приемащите предприятия са били запознати с действителния характер на транспортираните отпадъци. Разследването продължава, като фокусът остава както върху административната отговорност, така и върху международния аспект на случая.