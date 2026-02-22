Гърция с над 23,6 млрд. евро приходи от туризъм през 2025 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Приходите на Гърция от туризъм през 2025 г. са надхвърлили 23,6 милиарда евро, сочат данни на Банката на Гърция (централната банка на страната – бел. ред.), съобщи електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини“, информира БТА.

Това показва увеличение от 9,4 на сто спрямо предходната 2024 г., когато приходите от туризъм са били 21,59 милиарда евро.

Според Банката на Гърция през декември 2025 г. пристиганията на чуждестранни граждани в Гърция са се увеличили с 49 процента в сравнение със същия месец на 2024 г.