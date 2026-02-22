ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

4 дни водата в част от Добрич е негодна за пиене

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22338756 www.24chasa.bg

Гърция с над 23,6 млрд. евро приходи от туризъм през 2025 г.

2792
Столицата на Гърция Атина Снимка: Пиксабей

Приходите на Гърция от туризъм през 2025 г. са надхвърлили 23,6 милиарда евро, сочат данни на Банката на Гърция (централната банка на страната – бел. ред.), съобщи електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини“, информира БТА.

Това показва увеличение от 9,4 на сто спрямо предходната 2024 г., когато приходите от туризъм са били 21,59 милиарда евро. 

Според Банката на Гърция през декември 2025 г. пристиганията на чуждестранни граждани в Гърция са се увеличили с 49 процента в сравнение със същия месец на 2024 г.

 

Столицата на Гърция Атина

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото