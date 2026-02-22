ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

4 дни водата в част от Добрич е негодна за пиене

Франция иска среща с посланика на САЩ за убийството на млад френски активист

Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви днес, че ще извика на разговор американския посланик във Франция, Чарлз Къшнър, във връзка с коментарите на САЩ за  убийството на младия френски активист миналата седмица, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Отказваме да допускаме какъвто и да е политически опортюнизъм около тази трагедия, която представлява загубата на едно френско семейство", каза Баро по време на интервю за френските медии "Франс Енфо", "Франс Ентер" и "Монд".

Двайсет и три годишният френски крайнодесен активист Кантен Дьоранк се смята, че е бил пребит до смърт от крайнолеви активисти в Лион. Инцидент, който шокира Франция, като случая беше сравнен с извършеното миналата година убийство на американския крайнодесен активист Чарли Кърк.

По-рано Посолството на САЩ във Франция и Бюрото за борба с тероризма към Държавния департамент на САЩ заявиха, че следят случая, като предупредиха в "Екс", че се наблюдава "подем на белязано от насилие радикално левичарство" и че това трябва да се разглежда като заплаха за обществената сигурност.

 

 

