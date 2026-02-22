ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

4 дни водата в част от Добрич е негодна за пиене

Ограничиха полетите на 4 московски летища заради дронове

Дронове. Снимка: Архив

Ограничения за полетите от съображения за сигурност бяха въведени за четири московски летища, обяви руският авиационен регулатор „Росавиация“ на фона на атака с дронове срещу руската столица, предадоха Ройтерс и ТАСС, съобщи БТА.

„Летищата Внуково, Домодедово, Жуковски, Шереметиево. Въведени са временни ограничения за приемане и излитане на въздухоплавателни средства. Ограниченията са необходими за осигуряване на безопасността на полетите“, се казва в съобщение на „Росавиация“.

Междувременно кметът на столицата Сергей Собянин заяви, че силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната на Русия са свалили общо десет дрона, летящи към Москва.

