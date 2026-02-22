Ограничиха полетите на 4 московски летища заради дронове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ограничения за полетите от съображения за сигурност бяха въведени за четири московски летища, обяви руският авиационен регулатор „Росавиация“ на фона на атака с дронове срещу руската столица, предадоха Ройтерс и ТАСС, съобщи БТА.

„Летищата Внуково, Домодедово, Жуковски, Шереметиево. Въведени са временни ограничения за приемане и излитане на въздухоплавателни средства. Ограниченията са необходими за осигуряване на безопасността на полетите“, се казва в съобщение на „Росавиация“.

Междувременно кметът на столицата Сергей Собянин заяви, че силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната на Русия са свалили общо десет дрона, летящи към Москва.