Мощите на свети Франциск от Асизи са изложени за поклонение в Италия за първи път от почти осем века

Мощите на свети Франциск от Асизи, един от най-известните католически светци, са изложени публично за поклонение за първи път от почти осем века, предадоха осведомителните агенции. Поводът е навършването тази година на 800 години от смъртта му.

Мощите са в базиликата „Свети Франциск" в централния италиански град Асизи и ще останат там от днес, 22 февруари, до 22 март. Очаква се да привлекат стотици хиляди поклонници, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

Францисканският орден съобщи, че почти 400 000 души от цял свят вече са се записали, за да се поклонят пред мощите на светеца. Осигурена е възможност желаещите да се регистрират за посещение онлайн.

Останките на светеца са били в каменен саркофаг в продължение на векове. В събота ковчегът беше тържествено пренесен от криптата в базиликата.

Скелетът на свети Франциск от Асизи е поставен в специална витрина, изработена от дебело, бронирано стъкло.

Роден е около 1181 г., а след смъртта му през 1226 г. ковчегът с тялото е погребан на тайно място.

През 1818 г. папа Пий Седми дава разрешение на францисканците да разкрият гробницата. Специално за саркофага е построена нова крипта в базиликата.

Покойният папа Франциск, роден като Хорхе Берголио в Аржентина, избра името си в чест на светеца.

В Италия, където Франциск от Асизи е смятан за небесен покровител, честванията ще продължат и след 22 март. За официален празник е обявен 4 октомври, предполагаемата дата на смъртта на светеца, отбелязва ДПА.

Град Асизи отдавна е сред най-популярните поклоннически дестинации в света за християните. Всяка година милиони хора идват в градчето с 27 500 жители в региона Умбрия, за да видят гроба на светеца. Базиликата над него е украсена с фрески на известния художник Джото ди Бондоне (починал през 1337 г.), изобразяващи живота на Франциск.

Междувременно друг светец в Асизи привлича ново поколение поклонници, отбелязва ДПА. На няколкостотин метра от базиликата, в църква „Санта Мария Маджоре" е погребан Карло Акутис, който почина от левкемия през 2006 г. на 15-годишна възраст. Католическата църква счита Акутис за образец за младите християни, като казва, че той е посветил краткия си живот на служба на Бога.

След канонизирането му миналата година от папа Лъв Четиринадесети, Акутис стана известен като първият „интернет светец", отбелязва ДПА.