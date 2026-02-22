Въоръжен бе застрелян от Сикрет сървис, след като проникна близо до резиденция на Тръмп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Въоръжен мъж беше застрелян от Сикрет сървис в ранните часове на сутринта, след като незаконно е проникнал в охраняемия периметър в резиденцията на Доналд Тръмп в Мар-а-Лаго във Флорида, съобщи "Дейли мейл".

Мъжът, на около 20 години, е държал нещо, което изглежда е било пушка, и туба с гориво, докато се е опитвал да влезе в резиденцията на Тръмп, съобщиха от Тайните служби.

Той е бил неутрализиран от заместник-шериф от офиса на окръг Палм Бийч около 1:30 ч. сутринта в неделя.

Самоличността на починалия не е разкрита.

Президентът Тръмп е присъствал на губернаторския бал във Вашингтон в събота вечер.

Това не е първата заплаха за живота на Тръмп, отбелязва Асошиейтед Прес. Той бе ранен при опит за убийство по време на предизборна проява в Бътлър, щата Пенсилвания на 13 юли 2024 година.

На 15 септември 2024 г. мъж с винтовка бе заловен, след като застанал близо до голф игрището на Тръмп в Уест Палм Бийч, докато президентът играел. Той бе осъден на доживотен затвор по-рано този месец

Белият дом към момента не е отговорил на запитване за коментар, отбелязва АП.