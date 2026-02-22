ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Марица скъса дига в Гръцко, потопи над 20 000 декара (Снимки)

Радко Паунов

Обширни земеделски райони между Дидимотихо и Софли са наводнени от Марица.

Големи наводнения е причинила Марица в района между градовете Дидимотихо и Софли, съобщават гръцки медии. Те излъчват обширни репортажи, в които се вижда как нивите плуват, а от дърветата се виждат само короните. Причината е в големите води от Марица, в резултат на което се е скъсала дига в равнината Корнофолия и водата се е разляла. Реката от България преминава в Турция, а след това навлиза в Североизточна Гърция, за да се влее в Бяло море. Делтата е близо до Александруполис.

В община Суфли хората са изключително загрижени от наводнените площи. По думите им над 20 000 декара са потопени. 

Изтъква се, че нивото на реката се покачило в резултат на обилните дъждове в България и от снеготопенето.

Дори около стената, която гръцката държава издигна срещу притока на емигранти от Турция, всичко плува във вода.
